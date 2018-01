Gây phản cảm với U23 Việt Nam, Vietjet liệu có bị phạt?

Nội dung khoản 6 Điều 22, Nghị định 147/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi sau đây:

a) Hãng hàng không vận chuyển hành lý không đi cùng hành khách trừ các trường hợp được phép theo quy định;

b) Hãng hàng không thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo, tiếp thị bằng hình ảnh, thương hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu của hãng hàng không khác cho chuyến bay do mình khai thác;

c) Hãng hàng không tổ chức các sự kiện trên tàu bay có thể gây uy hiếp an toàn, an ninh hàng không mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền;

d) Hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không chất xếp hàng hóa nguy hiểm không đúng quy định;

đ) Hãng hàng không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm khác cho hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư không đến giới hạn trách nhiệm theo quy định.