Giết người buôn cá ở Bắc Giang: Thủ phạm, thầy bói bị xử lý sao?

(Dân Việt) Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản nhất của con người.

Thông tin ban đầu, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, đấu tranh làm rõ nghi phạm gây ra vụ án giết người (nạn nhân là chị Vũ Thị Ng, 39 tuổi, ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vào sáng 18.12 vừa là Trần Thị Thêm (36 tuổi, ở thôn Húi, xã Đan Hội, Lục Nam, Bắc Giang) và là một trong hai người phụ nữ cùng đi mua cá vào sáng 18.12.

Khai nhận với cơ quan công an, Thêm nói: Do mê tín dị đoan nên Thêm có ý định giết người để thế mạng. Do đó, Thêm đã nhắm đến chị Vũ Thị Nga là bạn hàng và cũng là người bạn thân nhất để ra tay.

Xét về nguyên nhân phạm tội của đối tượng là do niềm tin mù quáng mê tín dị đoan đã đang tâm sát hại người bạn thân để thế mạng. Dù không có mâu thuẫn, thù oán gì với chị Ng mà đối tượng đã chuẩn bị hung khí ra tay sát hại dã man người bạn thân của mình đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, vô cớ giết người. Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã dựng hiện trường vụ cướp tài sản hòng qua mắt các Cơ quan pháp luật. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 BLHS “Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm”

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mặt khác đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người mù quáng tin vào mê tín dị đoan. Bởi lẽ, trong một xã hội pháp quyền buộc công dân phải nhận thức được những quy tắc cơ bản của cuộc sống và ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghi can Trần Thị Thêm. Nguồn IT

Đối với người thầy bói, nếu có căn cứ xác định đã xem bói cho đối tượng và truyền bá những tư tưởng mê tín và là nguyên nhân dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ng với mục đích thế mạng cho mình thì cũng cần thiết phải làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có căn cứ xác định người thày bói nói Trần Thị Thêm sát hại người khác để thế mạng cho mình và thực tế đối tượng đã sát hại người khác thì người thày bói này sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội Giết người với vai trò người xúi giục theo quy định tại Điều 17 BLHS.

Trường hợp, người thày bói chỉ nói chung chung trong gia đình sẽ có người khác chết, người đó có thể là bản thân và đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ng với mục đích tìm người thế mạng cho mình thì người thày bói này tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 với mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi.

Nếu người thầy bói này đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự về tội hành nghề mê tín, dị đoan theo Điều 320 BLHS 2015.