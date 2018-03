Hoàn cảnh ít ai biết của chiến sĩ PCCC tử nạn khi cứu xe chở mía

Ngày 5.3, trao đổi với báo chí, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định nâng bậc hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy trước thời hạn đối với anh Bùi Minh Qúy (SN 1993) công tác tại Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh). Ngoài ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Quý.