Người mẹ nghèo và ước mơ tương lai cho đàn con thơ mồ côi cha

(Dân Việt) Chị Bùi Thị Hà (Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình) vừa phải làm cha vừa nhận vai trò làm mẹ, gồng gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền của cả gia đình.

Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Bùi Thị Hà (sinh năm 1984) tại xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngôi nhà thiếu vắng bóng người đàn ông đã từ nhiều năm nay, một mình chị Hà vừa là người cha vừa là người mẹ của ba đứa con đang ở độ tuổi đi học quả thực là khó khăn chồng chất khó khăn.

Người con lớn của chị là em Bùi Xuân Dũng năm nay vào lớp 6, người con thứ hai bắt đầu vào học lớp 1, đứa con út thì mới 5 tuổi. Tất cả 4 miệng ăn đều đang phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị, người trụ cột trong gia đình – chồng của chị đã mất cách đây 4 năm. Từ đó chị mất đi chỗ dựa về kinh tế, cũng như chỗ dựa về tinh thần, tất cả niềm vui và hy vọng đều gửi gắm vào đàn con thơ dại.

Nhân dịp tết Trung thu, Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N về trao quà cho gia đình chị Bùi Thị Hà

Theo như chia sẻ của chị Hà nguồn thu nhập chính của gia đình hiện tại phụ thuộc vào việc làm may của chị tại một phân xưởng nhỏ. Thời gian làm việc của chị kéo dài từ 7h sáng và kết thúc vào 6h30 tối, tuy làm nhiều giờ công như vậy nhưng cũng chỉ được trung bình 100 nghìn đồng một ngày. Khi hỏi rằng liệu một tháng thu nhập của chị có được 3 triệu hay không dường như người phụ nữ ấy có chút nghẹn ngào, giọng nói liền trở nên ấp úng: “Tháng nào tăng ca nhiều thì khả năng còn được từng đó, còn tháng nào không tăng ca thì tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu”.

Có lẽ ai cũng hiểu lý do tại sao lại có sự nghẹn ngào ở đây, một gia đình bình thường một vợ một chồng với mức thu nhập ổn định nhiều lúc còn thấy khó khăn, bởi có quá nhiều thứ phải chi trả như tiền điện, nước, tiền ăn uống, học hành, tiền viện phí lúc ốm đau,… vậy mà giờ đây 1 mình chị phải gồng gánh tất cả. Hồi tháng 9 năm ngoái bố đẻ chị phát hiện bị ung thư, vậy là bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều dồn hết để chữa bệnh cho ông, còn phải đi vay mượn thêm ở bên ngoài, đến tháng 8 vừa rồi ông mất. Gia đình chị vốn dĩ đã khó khăn, nay lại càng chồng chất khó khăn, đã túng lại càng túng hơn. Các con chị bữa no, bữa đói, rồi mai đây chẳng biết chị còn lo được đến bao giờ, các con chị liệu có phải bỏ học giữa chừng hay không?

Chị Bùi Thị Lanh - trưởng thôn La Mai cho biết thêm: “Thu nhập chính của chị Hà là đi làm may, đi may nhưng không dám may ở doanh nghiệp vì ở doanh nghiệp giờ giấc khắt khe lắm ví dụ như con ốm, con đau là không được nghỉ mấy mà đánh theo ngày công vậy cho nên là chị ấy phải làm may ở phân xưởng nhỏ của gia đình họ tổ chức khoảng từ 5 đến 10 máy may. Chị ấy làm ở đây thì nghỉ đi gặt, đi cấy vẫn được, nên thu nhập bấp bênh, không được đều cho lắm. Đối với hoàn cảnh của chị Hà thôn xóm bên trên có phần quà gì cũng ưu tiên cho nhà chị, động viên tinh thần các cháu nghèo vượt khó, học hành tốt là cũng có thưởng. Các cháu đi học thuộc diện hộ nghèo nên được nhà trường quan tâm đặc biệt; các chi hội đều để ý, nhưng sự giúp đỡ cũng chỉ được phần nào”.

Phần quà gồm: Áo trắng, đồ dùng học tập, cặp sách, bánh trung thu, sữa và đặc biệt là có 1 phần học bổng trị giá 500.000 đồng nhằm động viên khích lệ tinh thần em Bùi Xuân Dũng cũng như cả gia đình

Chia sẻ về ước mơ của chị cho các con sau này, người mẹ ấy suy nghĩ hồi lâu không dám nói ra ước mơ của mình. Có lẽ chị thực sự mông lung, mơ hồ không biết liệu rằng sau này cuộc đời sẽ đi về đâu, mong ước nhỏ nhoi hiện tại có lẽ chỉ là các con có cái ăn cái mặc, có thật nhiều “bữa no” và bớt đi những “bữa đói”, tất cả đều được học hành mong tương lai các con sau này sáng lạn thoát khỏi cái nghèo.