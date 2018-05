Người tố trung uý công an lừa tình gửi "tâm thư" đến Bí thư Kiên Giang

(Dân Việt) Sau thời gian dài chờ đợi phía Công an huyện Vĩnh Thuận và Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý, chị L quyết định gửi "tâm thư" đến Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang nhờ can thiệp.

Liên quan đến bài “Trung uý Công an bị tố lừa tình đến có con, mượn tiền không trả” mà Dân Việt đã phản ánh ngày 17.4, trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Trung Thành - người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã có kết quả điều tra và chờ xin ý kiến của Ban giám đốc Công an tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo. L và N từng chụp ảnh cưới (Ảnh: NVCC) Còn chị T.T.L (SN 1992, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) – người tố trung úy công an tên T.V.N (công tác tại Công an huyện Vĩnh Thuận) thì cho hay, chị đã gửi “tâm thư” đến ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư tỉnh Kiên Giang. Chị L nói: “Tháng 11.2017, tôi đã gửi đơn tố cáo ông N đến Công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó, Công an tỉnh đã chuyển đơn đến Công an huyện Vĩnh Thuận giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, đã nhiều tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng mặc dù tôi đã cung cấp nhiều thông tin, bằng chứng có liên quan”. “Tôi không còn tin tưởng vào cách xác minh và thụ lý đơn của Công an huyện Vĩnh Thuận nữa, họ cố tình kéo dài thời gian, đùn đẩy trách nhiệm. Trong khi đó, mẹ con tôi phải luôn trốn tránh (bị nhiều người nhắn tin, gọi điện dọa đánh), cuộc sống ngày càng khó khăn” – chị L nói thêm. Chị L bị đe doạ bằng tin nhắn Hiện chị L mong muốn cơ quan chức năng sớm can thiệp, giải quyết dứt điểm vụ việc. Có như vậy, chị mới có thể trở về quê hương sinh sống và nuôi con nhỏ trưởng thành. Tin liên quan Bắc Giang: Tranh cãi công an xã lập chốt xử lý vi phạm giao thông Trước đó, Báo NTNN/Dân Việt tại ĐBSCL nhận được đơn kêu cứu của chị L. Trong đơn, chị L kể, đầu năm 2017, chị quen biết với trung úy công an tên N (lúc này, N đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an huyện Phú Quốc). Hơn 1 tuần quen biết, N đã đưa chị L về nhà chơi và ra mắt cha mẹ ở huyện Vĩnh Thuận. Sau đó, L có đề cập đến chuyện đám cưới và được N chấp thuận (cả hai đã có đi chụp hình cưới). Đến tháng 4.2017, chị L có thai nhưng N dặn đừng cho ai biết vì chưa tổ chức đám cưới, sợ ảnh hưởng đến công việc. Sau đó, chị phát hiện N đã đăng ký kết hôn với người khác từ năm 2014 nhưng chưa tổ chức đám cưới. “Trong khi tuổi thai trong bụng tôi đang lớn thì N có người con gái khác và thường xuyên đi du lịch với người này. Tôi gọi điện, liên lạc nhiều nơi, thậm chí đến cơ quan kiếm nhưng vẫn không tìm được” - Chị L kể lại. Hiểu rõ bản chất của người yêu, chị L quyết định làm đơn tố cáo N lừa tình cảm dẫn đến có con trong khi đã đăng ký kết hôn với người khác. Sau khi tố cáo, điện thoại chị L liên tục nhận được những tin nhắn, cuộc gọi đe dọa “chặt chân, chặt tay”. “Vì vậy, tôi phải đi trốn nhiều nơi để thoát thân và sinh con” – chị L kể trong nước mắt. Về phía trung uý N, sau khi chị L tố cáo, đã chuyển công tác về Công an huyện Vĩnh Thuận.

