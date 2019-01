Tài xế container tông hàng loạt xe ở Long An đối diện hình phạt nào?

(Dân Việt) Vụ tai nạn xe container tông xe hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Long An khiến cho 4 người chết và hàng chục người bị thương. Tài xế xe container tông hàng loạt xe ở Long An có thể phải đối diện hình phạt nào?

Chiều ngày 2.1, xe container biển kiểm soát 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn đã khiến cho 4 người tử vong, 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng), làm hư hỏng 21 xe máy. Tin liên quan Vụ container tông hàng loạt xe máy: Xót xa dừng đèn đỏ cũng gặp nạn Theo cơ quan cảnh sát điều tra Long An, tài xế lái xe container có kết quả xét nghiệm dương tính với heroin và có nồng độ cồn cao. Tài xế xe container tông hàng loạt xe máy này sẽ phải đối diện với hình phạt xử như thế nào? Trao đổi với Dân Việt, Luật sư Phạm Ngọc Minh – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng: “Trường hợp này đang trong quá trình xác minh nên có thể chia thành 2 trường hợp là lỗi do chủ quan và lỗi do khách quan. Nếu như xác minh có dấu hiệu tội phạm cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can”. Hiện trường vụ tai nạn xe container tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Long An. IT Cũng theo luật sư Minh, nếu như quá trình điều tra xác định được rõ lỗi do khách quan như xe bị hỏng, mất phanh... bất khả kháng, không thể xử lý theo cách khác thì người lái xe không phạm tội. Trong trường hợp này, chủ phương tiện sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân, còn người lái xe phải có trách nhiệm với chủ phương tiện. Nếu như kết quả điều tra cho thấy lỗi do tài xế thì mức xử phạt dành cho tài xế này sẽ có thể sự bị phạt tù đến 15 năm. Trong trường hợp này, vụ tai nạn đã khiến cho 4 người bị chết và rất nhiều người khác bị thương thì căn cứ vào khoản 3, điều 260, Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Bên cạnh đó, tài xế gây tai nạn cũng sẽ bị phạt tiền và đền bù thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. “Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Long An, khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container là 45km/h, đang trong giới hạn cho phép chạy ở khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, tài xế lái xe container này được xác định có nồng độ cồn cao và dương tính với ma túy. Đây chính là tình tiết tặng nặng cho tài xế nếu như bị khởi tố” - luật sư Minh nói. Khoản 3, Điều 260, Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

