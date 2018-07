Thông tin cập nhật việc rà soát điểm thi bất thường ở Lạng Sơn

(Dân Việt) 1h20 sáng 20.7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT bước ra khỏi phòng làm việc của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn và chỉ có một đại diện của Cục Quản lý Chất lượng trả lời báo chí.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 19.7 đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã có buổi kiểm tra điểm thi bất thường tại Lạng Sơn. Đại diện Cục An ninh Chính trị, nội bộ (A83 Bộ Công an) cũng cho biết từ sáng cùng ngày đơn vị đã cử một tổ công tác cùng các thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới Lạng Sơn để kiểm tra, xác minh.

1h20 sáng 20.7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT bước ra khỏi phòng làm việc của Sở GD-ĐT Lạng Sơn

Theo ghi nhận của PV Dân Việt cuộc họp bắt đầu khoảng 10h00 ngày 19.7. Đoàn công tác ăn cơm tối ngay tại Sở GD-ĐT Lạng Sơn và tiếp tục làm việc ở thời điểm đêm khuya.

Các phóng viên báo, đài cũng có mặt tại Sở GD-ĐT Lạng Sơn để chờ những thông tin từ buổi kiểm tra việc chấm thi tại tỉnh Lạng Sơn

Đến 1h20, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT bước ra khỏi phòng làm việc Sở GD-ĐT. Theo quan sát của PV, đoàn công tác khoảng 10 người do ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn.

Ông Sái Công Hồng (áo trắng) cho biết sẽ tiếp tục rà soát điểm thi tại Lạng Sơn trong ngày hôm nay

Sau khi đoàn công tác rời khỏi phòng làm việc, các PV đã tiếp cận để đặt câu hỏi về buổi làm việc đầu tiên, tuy nhiên hầu hết các thành viên đều từ chối trả lời. Ông Sái Công Hồng là người duy nhất nhận các câu hỏi từ phía phóng viên.

Ông Hồng nói ngắn gọn: "Hiện tại viêc rà soát vẫn chưa xong và đoàn đang làm đúng quy trình. Ngày mai đoàn tiếp tục làm việc và sẽ sớm công bố thông tin đến dư luận".

PV tiếp tục đặt câu hỏi: "Ngoài việc rà soát lại bài thi của 35 thí sinh nghĩa vụ, đoàn có rà soát lại các bài thi điểm cao khác của Lạng Sơn không?". Tuy nhiên ông Sái Công Hồng đã từ chối trả lời.

Đoàn công tác sau đó đã lên xe 16 chỗ rời khỏi Sở GD-ĐT Lạng Sơn, kết thúc ngày làm việc đầu tiên từ sáng 19.7 đến 1h20 ngày 20.7.

Sau khi trả lời rất ngắn gọn, ông Sái Công Hồng lên xe cùng đoàn công tác rời Sở GD-ĐT Lạng Sơn

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bảng điểm có danh sách rõ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch sử) của 35 thí sinh nghĩa vụ được cho là dự kỳ thi THPT năm 2018 tại Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu (Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn) xác nhận đã nắm được danh sách 35 thí sinh điểm cao bất thường ở Hội đồng thi của tỉnh. Đây là những thí sinh tự do của lực lượng công an, thi tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn.

Còn ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn cho biết, điểm thi THPT chuyên Chu Văn An có hơn 100 thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các thí sinh này được sắp xếp ngồi tập trung vào một số phòng.

Trước nhiều điểm nghi vấn về điểm thi tại Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đã quyết định thành lập tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại tỉnh Lạng Sơn.