Vụ dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình: Có tình tiết tăng nặng không?

(Dân Việt) Luật sư cho rằng, nhóm người thực hiện hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình là những người có hiểu biết pháp luật, có địa vị xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị dâm ô tập thể, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Bùi Thanh Tùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tâm lý xấu trong dư luận. Người thực hiện hành vi là những người có hiểu biết pháp luật, có địa vị xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Đặc biệt, trong nhóm người thực hiện hành vi còn có người là bố nuôi và một người là Phó phòng Cảnh sát kinh tế, điều này thể hiện sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng của vị cán bộ này.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: IT

Về mặt pháp lý, luật sư Tùng cho biết, từ những thông thông tin báo chí phản ánh, có thể thấy việc cơ quan chức năng Thái Bình khởi tố nhóm đối tượng với các tội danh “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” là có căn cứ.

Vị luật sư này phân tích, nếu quá trình điều tra cho thấy việc giao cấu với nạn nhân là trái ý muốn, những đối tượng này sẽ bị xử lý về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự 2015.

Khung hình phạt của điều luật này có 3 mức, từ 7-15 năm; từ 12-20 năm; phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Trong trường hợp không chứng minh được hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân, chỉ xử lý về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015, hình phạt cao nhất cho tội danh này là 15 năm tù.

Trước đó, ngày 2.9, Công an TP.Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình ông C về việc con gái là K (nữ sinh lớp 9) mất tích nhiều ngày sau khi đi chơi cùng bạn. Mấy ngày sau, cháu K trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Sau đó, K kể với gia đình rằng mình bị một nhóm người lớn xâm hại tình dục nhiều ngày.

Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Công an TP.Thái Bình điều tra làm rõ. 10 ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 29.8.

Đồng thời, Công an TP ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Kiểm, SN 1974, ở khu đô thị Kỳ Bá) về 2 tội danh trên.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đức Việt (SN 1974, ở phường Quang Trung) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ngày 4.9, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Quốc Vương xác nhận: Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt giữ thêm Phạm Văn Lam (SN 1972, trú phường Tiền Phong) để điều tra về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước khi dính vào vụ án, ông Lam đeo quân hàm thượng tá và giữ chức Phó phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh.

Cùng bị bắt với Lam là đối tượng Từ Minh Tuyên (SN 1971, trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo). Tuyên là chủ thầu xây dựng, chủ một quán cà phê tại TP.Thái Bình.