Xót xa cảnh mẹ già bị tai biến chăm 2 con bị teo cơ bẩm sinh

(Dân Việt) Đau đơn khi hàng ngày nhìn các con vì bệnh teo cơ bẩm sinh lê lết giữa nhà nhưng bà Hoa bất lực hoàn toàn, không thể ôm ấp, chăm sóc vì bản thân cũng đang mắc căn bệnh tai biến mạch máu não, bệnh gan và sỏi mật.

Gia đình có 3 người cùng mắc trọng bệnh

Ở tuổi 66 tuổi, bà Đặng Thị Hòa ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội hàng ngày phải chịu đựng những cơn đau do căn bệnh tai biến mạch máu não, gan và sỏi mật gây ra. Bệnh tật khiến bà gặp khó khăn trong việc đi lại, tự chăm sóc mình và chăm sóc 2 con đang mắc bệnh teo cơ bẩm sinh suốt ngày chỉ biết ngồi lê lết quanh nhà, việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Hoa cố nén lại cơn ho kể: Năm 1976, qua nhiều lần mai mối, tìm hiểu và cảm mến, bà Hoa nên duyên vợ chồng với ông Kiều Văn Ngợi (sinh năm 1952) - người cùng thôn vốn tính chân chất, thật thà.

Bốn năm sau khi lập gia đình, vợ chồng bà Hoa – ông Ngợi vui mừng lần lượt đón 4 đứa con đủ nếp đủ tẻ chào đời đó là: Kiều Văn Lập (sinh năm 1980), Kiều Thị Ngân (sinh năm 1982), Kiều Xuân Trường (sinh năm 1984) và Kiều Văn Hải (sinh năm 1988) trong niềm hân hoan của những người thân trong gia đình.

Bà Hoa bên cạnh 2 người con bị mắc căn bệnh teo cơ bẩm sinh.T.T

Tưởng rằng cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió với đôi vợ chồng ông bà. Thế nhưng, khi Ngân được khoảng 2 tuổi bắt đầu chập chững những bước đi đầu đời thì bắt đầu có những biểu hiện lạ như: chân tay dần co quắp, teo tóp lại, liên tục bị ngã... Phát hoảng trước những biểu hiện lạ nơi cô con gái, vợ chồng bà Hoa tất tả khăn gói đưa con lên Bệnh viện Đa khoa huyện Ứng Hòa rồi Bệnh viện Văn Điển thăm khám. Tại đây, qua nhiều lần chẩn đoán, các bác sỹ kết luận Ngân bị mắc bệnh teo cơ bẩm sinh.

“Lúc đấy, khi cầm tờ giấy xét nghiệm của con Ngân trên tay mà vợ chồng tôi ngã quỵ, đầu óc quay cuồng. Chúng tôi cho con nằm Bệnh viện Văn Điển được khoảng 1 tháng để các bác sỹ điều trị nhưng không có kết quả khả quan mấy. Vì điều kiện kinh tế gia đình lúc đó quá khó khăn túng quẫn nên vợ chồng tôi đành xin đưa con gái về nhà tự điều trị cho đến nay nhưng bệnh tình ngày càng nặng hơn”, quệt ngang dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, bà Hoa chia sẻ.

Nỗi đau dường như bám riết không buông tha lấy gia đình nghèo khó nơi vùng quê chiêm trũng này khi cậu con trai thứ 3 là anh Kiều Xuân Trường (Sinh năm 1984) sinh ra cũng có biểu hiện nặng hơn của căn bệnh teo cơ bẩm sinh giống như chị gái của mình. Anh Trường càng lớn lên thì căn bệnh càng tiến triển nặng khiến anh bị co rút hoàn toàn cả 2 chân và 2 tay, miệng thì luôn méo xệch sang một bên, nói năng ú ớ và suốt ngày chỉ biết đặt đâu nằm đấy, đến vệ sinh cá nhân cũng phải có người thân giúp đỡ.

Bà Hoa đang mò mẫm nhặt từng ngọn rau chuẩn bị nấu ăn cho 2 con mắc bệnh teo cơ bẩm sinh. T.T

“Nhiều lúc thấy những đứa trẻ xung quanh xóm làng tung tăng chạy nhảy nô đùa và bạn bè hạnh phúc có đôi mà tôi cũng chạnh lòng cho bản thân lắm chứ. Là phụ nữ nhiều lúc tôi cũng có khát khao về yêu đương và bến đỗ hạnh phúc lắm nhưng số phận bản thân mình bệnh tật nên đành chấp nhận thôi”, chị Ngân hướng ánh mắt nhìn xa xăm vô vọng nói.

Hy vọng vào rủi, may của số phận

Năm 2010, do lao động quá sức nên bà Hoa không may bị tai biến mạch máu não khiến bà đi lại di chuyển rất khó khăn. Rồi cũng từ đó, di chứng của bệnh tai biến đã tàn phá cơ thể bà Hoa khiến bà cùng lúc lúc mắc thêm bệnh gan, bệnh sỏi mật. Nghiệt ngã hơn, khi vào tháng 2.2108, do bất lực về kinh tế gia đình quá túng quẫn và bệnh tật của vợ và các con, ông Ngợi – chồng bà Hoa đã mãi mãi ra đi sau 3 tháng nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến bà Hoa suy sụp hoàn toàn.

“Nhiều đêm tỉnh giấc, nhìn sang 2 đứa con mắc bệnh teo cơ, chân tay co quắp mà tôi nghĩ tại sao quá nhiều bất công, quá nhiều khổ cực lại ập xuống với gia đình mình đến thế. Thân tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương cho con trai, con gái vừa chào đời đã gánh chịu bất hạnh. Tôi chỉ mong con có cơ hội chữa bệnh để được sống những ngày tháng khỏe mạnh được bằng bạn bằng bè . Trớ trêu thay, tôi bệnh tật chẳng thể làm được gì, nhà quá khó khăn, làm sao để cứu con bây giờ ", bà Hoa nghẹn ngào.

Bà Hoa đang vệ sinh cá nhân cho con gái bị mắc bệnh teo cơ bẩm sinh.T.T

Trước khi chia tay chúng tôi, đôi mắt bà Hoa rưng rưng ngấn lệ và nói trọng tuyệt vọng: “ Bản thân tôi chẳng biết còn sống được bao lâu, tương lại các con rồi sẽ như thế nào, thôi thì tất cả đều phó mặc cho số phận ”.

Và vì bản thân và 2 con đều đang mang trong mình trọng bệnh nên mọi chi phí sinh hoạt và chi phí thuốc thang của 3 mẹ con bà Hoa đều trông chờ vào tiền hỗ trợ hàng tháng 525.000 đồng/tháng, dành cho người khuyết tật. Hàng xóm thương cảm nên hàng ngày người cho mớ rau, nải chuối, mắm muối để 3 mẹ con cải thiện bữa ăn chứ không biết làm gì hơn. Và cho đến nay, với số tiền nợ hơn 30 triệu đồng, 3 mẹ con bà Hoa hoàn toàn không có khả năng trả nợ.

“Mấy hôm nay nó (anh Trường - PV) kêu đau đầu, cứ ăn vào là nôn, tôi phải cho cháu uống tạm giảm đau ngày 5-6 lần liền… Nhìn con ôm đầu đau đớn thế này, tôi như đứt từng khúc ruột, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao ?!" - bà Hoa sụt sùi.

Trao đổi với chúng tôi về gia đình 3 mẹ con nhà bà Hoa, ông Kiều Văn Sơn – trưởng thôn Thọ Vực cho biết: “ Gia đình 3 mẹ con nhà bà Hoa thuộc diện đặc biệt khó khăn trong thôn. Bản thân bà Hoa bị tai biến mạch máu não, bệnh gan và bệnh sỏi mật nhiều năm nay nên đi lại rất khó khăn nhưng hàng ngày vẫn phải oằn lưng đi mò cua bắt ốc, đi quanh làng xin từng lon gạo nấu cháo cho 2 con mắc bệnh teo cơ bẩm sinh sống qua ngày. Bà con nhân dân trong thôn Thọ Vực kinh tế cũng còn gặp nhiều khó khăn nên cũng chỉ biết giúp đỡ mớ rau, nải chuối và tinh thần là chủ yếu ”.