Xót xa nhìn trẻ vùng cao run rẩy trong giá lạnh

(Dân Việt) Những ngày vừa qua, ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc nhiệt độ giảm sâu, biên độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Nhiều nơi nhiệt độ ban ngày có thể ở mức 14 độ C – 15 độ C nhưng về đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 2 độ C - 3 độ C, thậm chí có nơi xuất hiện băng giá.

Thế nhưng trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, lạnh đến thấu xương ấy, những đứa trẻ vùng cao vẫn quần áo xộc xệch, đầu trần chân đất, mặt mũi nhem nhuốc... khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót lòng.

Giữa những ngày đông tháng giá, chúng tôi được dịp đến bản Chẹn, thuộc khu vực đèo Chen, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La), sương chùng chình giăng mờ trên nóc những ngôi nhà nền đất của bà con dân tộc Dao, Mông, Thái… bao quanh đều là núi cao, đèo dốc.

Trong giá lạnh của mùa đông, đám trẻ nhỏ vùng cao tự ở nhà vui chơi, nô đùa, chăm sóc nhau khi bố mẹ lên nương

Do nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển nên khu vực đỉnh đèo luôn có mây mù bao phủ quanh ngày tháng. Cái lạnh nơi đây hơn hẳn những nơi khác, lạnh cắt da, cắt thịt, lạnh đến thấu xương. Trong cái lạnh giá ấy, những đám trẻ nhỏ vẫn tung tăng vui đùa, mặt mũi lem luốc, đầu trần, chân đất và hầu như không có người lớn bên cạnh.

Bà con dân tộc sống ở khu vực đèo Chẹn này, mưu sinh bằng nương rẫy chính. Ngày ngày các phụ huynh phải lên nương, để đám trẻ nhỏ ở nhà tự chăm sóc nhau.

Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, sương mù dày đặc, ô tô giữ ban ngày phải bật đèn sáng trưng nhưng phải đến gần mới phát hiện được.

Có em phải chơi ở nhà một mình trong khi bố mẹ đi nương rẫy

Trong cái lạnh ở vùng cao bà con dân tộc Mông ngồi quanh bếp lửa, hong tay sưởi ấm

Bản, làng của đồng bào các dân tộc thiểu nằm chênh vênh bên những ngon núi cao, đèo dốc, sương mù bao phủ

Các em nhỏ quần áo mặc quần áo xộc xệch, mặt mũi lem luốc

Do cuộc sống khó khăn những em nhỏ vẫn hàng ngày đầu trần, chân đất đi nương rẫy, chăn bò cùng người lớn

Khi bố mẹ lên nương đám trẻ nhỏ vẫn hồn nhiên chơi đùa, nghịch đất bên lề đường

Vì không có người lớn bên cạnh nên lũ trẻ thi thoảng có những trò nghịch ngợm không lường trước được nguy hiểm của trò chơi

Mây mù luôn bao phủ trên đỉnh đèo Chẹn khiến có cái lạnh của mùa đông thêm giá buốt