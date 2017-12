Hơn 1,3 tỉ đồng tiếp sức nhà nông Nghệ An cho con đến trường

(Dân Việt) Ngày 23.12, tại Nghệ An đã diễn ra Lễ trao thưởng chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 60 hộ nông dân nghèo có con em học giỏi, vượt khó của hai huyện Thanh Chương và Đô Lương (tỉnh Nghệ An).

Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” do báo Tuổi trẻ, Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam, Hội Nông dân Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức.

Chương trình nhằm giúp các hộ nông dân có nguyện vọng chăn nuôi vươn lên thoát nghèo và có điều kiện nuôi con em ăn học thành tài. Đây là mô hình tài trợ vay vốn không lãi suất luân chuyển giữa các hộ gia đình khó khăn.

Các gia đình không giấu nổi xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Lê Tập

Theo đó, 60 hộ chăn nuôi ở xã Thanh Tùng, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) và xã Ngọc Sơn, Giang Sơn Tây (huyện Đô Lương) thuộc tỉnh Nghệ An) được vay vốn 20 triệu đồng tiền mặt và tiền thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng không lãi suất cùng tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí trong vòng 2 năm.

Tổng kinh phí của chương trình là 1,38 tỉ đồng gồm 1,2 tỉ đồng tiền mặt, phiếu thức ăn chăn nuôi trị giá 180 triệu đồng. Đối tượng thụ hưởng là những hộ nông dân hoàn cảnh khó khăn, chí thú làm ăn, có con em vượt khó học giỏi.

Chị Phan Thị Loan (SN 1971, xóm Quyết Thắng, xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, có 5 nhân khẩu, ít đất sản xuất, tôi bệnh tật, đau ốm thường xuyên, thu nhập chính phụ thuộc vào người chồng. Sau khi được vay vốn chương trình này, gia đình tôi sẽ mua bò, lợn để kiếm thêm thu nhập lo cho con ăn học”.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Lê Tập

Còn anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1968, xóm, Phượng Hoàng, xã Thành Tùng, huyện Thanh Chương) tâm sự: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã, có 6 nhân khẩu, đất sản xuất ít. Nghề nghiệp chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập của vợ chồng khoảng 2 triệu đồng/tháng, ngoài phải chi tiêu trong gia đình còn nuôi con ăn học nên gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi được vay vốn không lãi suất, gia đình đã mua bò, lợn, gà để tăng thêm thu nhập có tiền nuôi con ăn học”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Lê Tập

Tại buổi lễ, BTC chương trình cũng tuyên dương và trao phần thưởng cho 60 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con của các hộ nông dân tham gia chương trình với tổng giá trị 60 triệu đồng.