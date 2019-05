Apple tung bản cập nhật iOS 12.3 trước thềm hội nghị công bố iOS 13

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 12.3 cho các dòng iPhone, iPad và iPod touch có hỗ trợ. Ở bản cập nhật này, ứng dụng Apple TV được xem là trọng tâm khi đã được thiết kế lại về giao diện với các phần dành cho phim, chương trình TV, thể thao, nội dung cho trẻ em. Giao diện mới có một thanh điều hướng để truy cập vào thư viện, tìm kiếm và xem ngay.

iOS 12.3 đã sẵn sàng cho người dùng Việt Nam tải về.

Đáng chú ý trong lần cập nhật này, Apple TV cung cấp các gợi ý nội dung tùy chỉnh dựa trên sở thích và lịch sử xem của người dùng. Bên cạnh đó, điều đáng chú ý nhất chính chính là người dùng đã có thể đăng ký các dịch vụ phát trực tuyến của bên thứ ba từ trong Apple TV.

Khi dịch vụ truyền hình trực tuyến Apple TV+ chính thức ra mắt vào mùa thu tới, người dùng còn có thể theo dõi các nội dung gốc do Apple sản xuất trong ứng dụng Apple TV. Trước khi khi giới thiệu Apple TV+, Apple cho biết sẽ chi 2 tỉ USD trong năm nay để sản xuất các nội dung gốc.

Bên cạnh Apple TV, một cập nhật đáng chú ý khác trên iOS 12.3 là Air Play 2. Theo đó, ngoài các mẫu TV của Apple, Air Play 2 đã cho phép người dùng chia sẻ video, hình ảnh, âm nhạc... từ iPhone và iPad lên các smartTV của bên thứ ba.

Thêm một điều luôn đi kèm các bản cập nhật iOS, đó là iOS 12.3 đã sửa một số lỗi, cải tiến hiệu suất và tăng sự ổn định cho các ứng dụng Apple News+, Apple Music, Apple TV Remote, AirPlay 2 và CarPlay,...

Để cập nhật iOS 12.3 cho iPhone, người dùng có thể thực hiện như sau: Vô Cài đặt (Settings) > vào phần Cài đặt chung (General) > chọn Cập nhật phần mềm (Software Update). Lưu ý, người dùng cần cắm sạc hoặc đảm bảo thời lượng pin trên 50% khi cập nhật. Bản cập nhật iOS 12.3 có dung lượng khoảng 500MB (trên iPhone 6s).

Các thiết bị mà iOS 12.3 hỗ trợ gồm:

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8 and iPhone 7

- iPhone 8 Plus and iPhone 7 Plus

- iPhone SE and iPhone 5s

- iPhone 6s and iPhone 6

- iPhone 6s Plus and iPhone 6 Plus

- iPad Pro (11-inch), iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation)

- iPad Pro 10.5 and iPad Pro 12.9 (2nd-Generation)

- iPad 5 and iPad 6

- iPad mini 5 and iPad Air 3

- iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3

- iPad Pro 9.7-inch

- iPad Pro 12.9 (1st-Generation)

- iPad Air and iPad mini 2

- iPod touch