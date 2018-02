Canon “trình làng” máy ảnh không gương lật EOS 2000D DSLR và EOS M50

(Dân Việt) Canon EOS 2000D DSLR và EOS M50 là những chiếc máy ảnh không gương lật dành cho những nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

Mới đây, Canon đã tung ra hai dòng máy ảnh có giá bán phải chăng trên thị trường, gồm EOS 2000D DSLR (hay còn gọi là EOS Rebel T7 tại Mỹ) và EOS M50. Đây đều là loạt máy ảnh không gương lật và dành cho những người mới tập tành vào nghề nhiếp ảnh.

Canon EOS 2000D dành cho giới nghiệp dư.

EOS 2000D DSLR là chiếc máy ảnh entry level cho nhiếp ảnh gia nhập môn mới nhất, nâng cấp từ EOS 1300D trước đó. Nó sở hữu cảm biến CMOS APS 24,1MP; hệ thống lấy nét AF 9 điểm, tốc độ chụp 3fps (khung hình/ giây) và có màn hình LCD cỡ 3 inch.

Thêm nữa, thiết bị cũng hỗ trợ kết nối Wifi và NFC để chia sẻ tệp tin dễ dàng hơn. Canon EOS 2000D DSLR sẽ được bán ra vào tháng 4 tới cùng ống kính kit EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II với giá bán 549,99 USD (tương đương 12,49 triệu đồng).

Trong khi đó, Canon EOS M50 lại là chiếc máy ảnh không gương lật đầu tiên của hãng hỗ trợ quay video 4K. Chiếc máy này cũng tích hợp cảm biến CMOS APS 24,1MP nhưng sử dụng công nghệ lấy nét AF Pixel kép; bộ xử lý DIGIC 8; phạm vi độ nhạy ISO từ 100 – 25600.

Canon EOS M50 có ngoại hình bắt mắt và cấu tạo "ngon" hơn.

Đặc biệt, mẫu camera này còn hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 24fps; quay video 1080p tốc độ 60fps và 720p ở tốc độ 120fps. Không những vậy, EOS M50 được trang bị màn hình cảm ứng LCD 3 inch với 1,04 triệu chấm; kính ngắm OLED với 2,36 triệu chấm; cũng có khả năng kết nối Wifi và NFC.

Canon EOS M50 sẽ được “lên kệ” vào tháng 4 và chỉ riêng thân máy đã có giá bán lên tới 779,99 USD (khoảng 17,7 triệu đồng). Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua lẻ thêm ống kính EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM với giá 899,99 USD (khoảng 20,4 triệu đồng); hoặc ống kính EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM hay EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM với giá cao hơn - 1249 USD (28,3 triệu đồng).