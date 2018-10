Chuyển xong hơn 15 triệu SĐT 11 số thành 10 số, VinaPhone có khuyến cáo gì?

Hàng loạt khuyến nghị đã được nhà mạng VinaPhone gửi tới khách hàng liên quan việc chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số. (Ảnh minh họa) Chỉ nên sử dụng ứng dụng chính chủ của các nhà mạng Kể từ ngày 7/10, công tác chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số sẽ chính thức hoàn thành theo lịch trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là thời điểm thích hợp để người dùng cập nhật danh bạ điện thoại, tránh gián đoạn liên lạc. Nhằm hỗ trợ người dùng, VinaPhone có cung cấp công cụ đồng bộ danh bạ tự động thay vì sửa thủ công từng số điện thoại. Để tự đồng bộ danh bạ theo số điện thoại mới, VinaPhone khuyến cáo khách hàng chỉ nên sử dụng ứng dụng của các nhà mạng trong nước. Khách hàng không nên tải ứng dụng từ các nhà cung cấp không chính thống, để tránh bị lộ, rò rỉ thông tin cá nhân,… Hiện, ứng dụng My VNPT của nhà mạng VinaPhone đã có mặt trên hai nền tảng di động phổ biến nhất là Android và iOS. Khách hàng chỉ cần tải ứng dụng từ kho ứng dụng Google Play (dành cho Android) hoặc App Store (dành cho iOS) về smartphone, và thực hiện các thao tác đơn giản theo hướng dẫn. Sau đó, tất cả các số điện thoại 11 số (không phân biệt nhà mạng) trong danh bạ sẽ được tự động chuyển về 10 số theo mã mới tương ứng. Giao diện ứng dụng My VNPT. Khách hàng không sử dụng mạng VinaPhone cũng có thể dùng ứng dụng My VNPT để tự động cập nhật danh bạ, do tính năng này không yêu cầu phải đăng nhập số điện thoại. Đối với dòng điện thoại phổ thông, người dùng có thể sao chép danh bạ từ máy sang SIM. Sau đó, lắp SIM vào một máy smartphone có cài ứng dụng My VNPT để đồng bộ danh bạ. Nên cập nhật sau ngày 7/10/2018 VinaPhone khuyến nghị khách hàng nên chuyển đổi danh bạ trên điện thoại sau khi tất cả các nhà mạng đã hoàn tất việc chuyển đổi, tức là sau ngày 7/10, để chỉ cần thực hiện một lần cho tất cả các thuê bao 11 số sang 10 số. "Trong trường hợp chưa quen thuộc với cách thức chuyển đổi như trên, khách hàng có thể tới phòng giao dịch của VNPT gần nhất để được hỗ trợ trực tiếp. VinaPhone cũng tăng cường nhân viên tại các điểm giao dịch, tổ chức nhiều điểm hỗ trợ chuyển đổi lưu động tại các khu dân cư, trung tâm thương mại để hỗ trợ khách hàng trong việc cập nhật danh bạ", đại diện VinaPhone cho hay. Người dùng mạng VinaPhone được miễn phí SMS thông báo số điện thoại mới tới bạn bè Để hỗ trợ khách hàng thông báo số điện thoại mới, VinaPhone sẽ miễn phí tin nhắn SMS thông báo số điện thoại mới tới toàn bộ thuê bao cùng mạng trong danh bạ bằng ứng dụng My VNPT. Chủ thuê bao 11 số chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng My VNPT và chọn tính năng gửi tin nhắn thông báo. Bên cạnh đó, VinaPhone còn cung cấp các gói cước S20/40/60 ưu đãi để hỗ trợ khách hàng nhắn tin thông báo số điện thoại mới tới các thuê bao của nhà mạng khác. Các đầu số 11 số cũ và đầu số 10 số mới tương ứng sau khi chuyển đổi. Đổi số điện thoại ở ngân hàng, các dịch vụ mạng trước ngày 14/10/2018 Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, liên lạc tới thuê bao 11 số (bao gồm thoại và SMS) sẽ được các nhà mạng duy trì đến hết ngày 14/11/2018. Trong thời gian này, các cuộc gọi và tin nhắn đến số 11 số vẫn thực hiện được; còn sau đó, từ ngày 15/11/2018 trở đi, các liên lạc tới số điện thoại 11 số sẽ không thực hiện được nữa. Để hỗ trợ khách hàng, từ nay đến hết 14/11/2018, VinaPhone sẽ gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng khi thực hiện cuộc gọi tới thuê bao 11 số. Sau đó, từ 15/11/2018, VinaPhone sẽ phát âm báo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt để hướng dẫn khách hàng liên lạc theo số điện thoại mới. Do đó, ngay trong khoảng thời gian trước ngày 14/11/2018, khách hàng nên lưu ý cập nhật danh bạ và thay đổi số điện thoại tại các ngân hàng, ứng dụng... để tránh gián đoạn công việc. Bởi thực tế có nhiều dịch vụ sẽ xác nhận việc chuyển đổi số điện thoại bằng mã bí mật gửi tới số điện thoại hiện tại.

