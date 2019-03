Đây là những nữ ca sĩ "quyền lực" nhất trên nền tảng nhạc online Spotify

(Dân Việt) Bên cạnh sự vươn lên của lớp đàn em kế cận trẻ trung và không kém phần tài năng, Mỹ Tâm vẫn tiếp tục khẳng định vị thế “chị đại V-Pop” của mình.

Tôn vinh nữ quyền nhân dịp 8/3 năm nay, dịch vụ âm nhạc Spotify vừa công bố top các nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất tại các quốc gia, cùng playlist đặc sắc dành tặng tín đồ nhạc Việt. Theo đó, “én nhỏ” Ariana Grande xác lập vị thế nữ ca sĩ được yêu thích nhất với hơn 56 triệu lượt người nghe hàng tháng ở quy mô toàn cầu và thêm một album làm nên lịch sử - “Thank you, Next”, theo số liệu ghi nhận từ ngày 1/1 - 1/3/2019. Xếp sau cô nàng là Billie Eilish và “quái nữ” Lady Gaga. Ariana Grande. Riêng tại Việt Nam, trong top 5 nghệ sĩ được stream nhiều nhất, đã có tới 3 vị trí được nắm giữ bởi những người phụ nữ đầy quyền lực: Ariana Grande, Mỹ Tâm và Taylor Swift. Mỹ Tâm. Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định vị thế “chị đại V-Pop” của mình, bên cạnh sự vươn lên của lớp đàn em kế cận trẻ trung và không kém phần tài năng. Trong top 20 nghệ sĩ nữ được stream nhiều nhất tại Việt Nam trong hai tháng qua trên nền tảng âm nhạc toàn cầu Spotify còn phải nhắc đến hai đại diện tiếp theo Tiên Tiên và Bích Phương. Như một món quà đặc biệt dành tặng những người phụ nữ tại Việt Nam nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Spotify đem tới playlist "Đóa Hồng Nhạc Việt", tập hợp hơn 50 ca khúc V-Pop đặc sắc qua sự thể hiện của những giọng ca nữ ngọt ngào và được mến mộ trong nước. Dưới đây là các danh sách top 20 nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất trên thế giới và tại Việt Nam, dựa trên số liệu thống kê lượt stream nhạc trên Spotify, từ ngày 1/1 - 1/3/2019. Top 20 nữ nghệ sỹ được stream nhiều nhất toàn cầu: 1. Ariana Grande 2. Billie Eilish 3. Lady Gaga 4. Halsey 5. Dua Lipa 6. Taylor Swift 7. Rihanna 8. Cardi B 9. Selena Gomez 10. Nicki Minaj 11. Sia 12. Bebe Rexha 13. Karol G 14. Camila Cabello 15. Anne-Marie 16. Becky G 17. Beyoncé 18. Demi Lovato 19. Miley Cyrus 20. Adele Top 20 nữ nghệ sỹ được stream nhiều nhất tại Việt Nam: 1. Ariana Grande 2. My Tam 3. Taylor Swift 4. Billie Eilish 5. Lady Gaga 6. Halsey 7. BLACKPINK 8. Dua Lipa 9. Adele 10. Selena Gomez 11. Sia 12. Tien Tien 13. Bich Phuong 14. Camila Cabello 15. Anne-Marie 16. Clean Bandit 17. Bebe Rexha 18. Julia Michaels 19. TWICE 20. Lana Del Rey

