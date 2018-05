Giải mã khả năng "vô hình" của TV QLED 2018 trong không gian

(Dân Việt) Chế độ Ambient Mode giúp cho chiếc TV như thể phản chiếu bức tường sau lưng.

Mới đây, Samsung đã chính thức giới thiệu dòng TV QLED 2018 tại sự kiện First Look ở New York (Mỹ) và nhanh chóng đưa về Việt Nam. Thực tế đây là dòng TV mang đậm tính sáng tạo đến từ "gã khổng lồ" Hàn Quốc với những điểm độc đáo như cáp kết nối vô hình, công nghệ QLED độc quyền, ứng dụng điều khiển TV bằng smartphone có tên SmartThings, chế độ chế độ Ambient Mode,...

Ảnh thực tế TV QLED 2018 được lắp đặt trong một căn phòng.

Về cáp vô hình, sợi cáp đi kèm QLED 2018 gọi là One Invisible Connection. Cáp vừa có khả năng dẫn điện vừa có khả năng truyền tải âm thanh/hình ảnh, giúp kết nối TV với phụ kiện thông qua hộp One Connect Box. Với độ dài 15m, người dùng có thể đặt hộp One Connect Box ở vị trí bất kỳ trong phạm vi nói trên. Đáng chú ý là sợi cáp được chế tạo thanh mảnh, màu sáng nên ngồi từ xa, người dùng sẽ khó nhận biết được bằng thị giác.

Cũng liên quan tới thiết kế, vẻ ngoài của chính chiếc TV QLED đã được Samsung nghiên cứu và chế tạo khá bắt mắt. Ở đời QLED 2018, sản phẩm càng trở nên mỏng hơn ở cả độ mỏng nói chung và kích thước của cạnh viền. Do đó, không cần phải tính toán cách lắp đặt phức tạp, người dùng chỉ việc lắp TV lên chân đế hoặc treo lên tường là sẽ có ngay một không gian đẹp mắt dù bức tường, sàn nhà có màu sắc thế nào. Tất nhiên, người dùng nên cá nhân hóa căn phòng của mình để tạo nên nét độc đáo riêng mà điểm nhấn trung tâm là chiếc TV QLED.

Nếu như với các TV khác, người dùng chỉ có thể tùy biến không gian cho phù hợp với chiếc TV thì ngược lại, sản phẩm QLED mới của Samsung còn cho phép tùy biến ngay từ chính chiếc màn hình. Cụ thể, TV QLED 2018 có khả năng hòa hợp với môi trường xung quanh ngay cả khi đang tắt thông qua chế độ hình nền Ambient Mode, giúp cho chiếc TV như thể phản chiếu bức tường sau lưng. Đi kèm tính năng này, Samsung đã tạo sẵn các ảnh nền màn hình để mang tới cho người dùng trải nghiệm trực quan, biến những vật thông thường như bông hoa, cánh bướm hay lông vũ,... thành những trải nghiệm thị giác mới lạ.

Hình nền TV và không gian hòa quyện với nhau với thông tin thời tiết trên màn hình.

Với Ambient Mode, người dùng có thể tùy chọn hình nền TV sao cho phù hợp với từng không gian, đặc biệt Samsung cũng cho phép người dùng sử dụng hình ảnh của chính bức tường để thiết lập chạy ở chế độ hình nền. Các thông tin thường nhật như thời gian, thời tiết và tin tức có thể được hiển thị theo thời gian thực, và dễ dàng điều khiển nhờ vào các nút điều chỉnh riêng biệt trên bộ điều khiển One Remote Control.

Chiếc remote bằng kim loại đi kèm TV QLED 2018.

Có thể dùng smartphone Samsung để làm remote cho TV QLED 2018.

TV QLED 2018 cũng hỗ trợ kết nối với các thiết bị ngoại vi để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, chẳng hạn như với soundbar cũng của hãng này. Người dùng còn có thể chia sẻ, đồng bộ nội dung giữa smartphone với TV, chẳng hạn trình chiếu những bức ảnh kỷ niệm lên màn ảnh rộng. Đặc biệt thông qua ứng dụng SmartThings, người dùng có thể "hô biến" chiếc smartphone của mình thành chiếc remote để điều khiển từ xa.

Ra mắt sản phẩm mới lần này, Samsung cũng đã nâng tầm hình ảnh của TV QLED bằng cách chuyển tất cả hệ thống đèn LED từ viền màn hình sang sau lưng, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng hở sáng viền, nhờ vào việc đèn LED sau lưng có thể điều chỉnh tắt mở cục bộ, thậm chí ở những vùng nhỏ nhất. Kết quả là TV sẽ cho khả năng hiển thị màu đen sâu, rạch ròi với độ tương phản cao.