Khuyến mại 50% thẻ nạp lần cuối: Nhiều dịch vụ báo lỗi hoặc "không hỗ trợ"

(Dân Việt) Các dịch vụ này "làm khó" người dùng khi chỉ cho phép mua mã thẻ chứ không thể nạp thẻ.

Từ ngày 1/3/2018, các thuê bao di động trả trước sẽ không còn nhận được các chương trình khuyến mại thẻ nạp 50% như thời gian qua, thay vào đó mức tối đa chỉ còn là 20%. Do đó, trước thời điểm quy định nói trên bắt đầu có hiệu lực, 3 nhà mạng di động lớn tại Việt Nam là VinaPhone, MobiFone và Viettel đã đồng loạt thông báo chương trình khuyến mại 50% thẻ nạp lần cuối cùng. Chương trình khuyến mại 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước diễn ra trong ngày 28/2/2018 với các nhóm đối tượng rất rộng, không giới hạn số lượng thẻ nạp. Có nhà mạng nhắn tin thông báo không chỉ một lần về đợt khuyến mại 50% thẻ nạp lần cuối tới các thuê bao. Đợt khuyến mại này đang gây "sóng gió" thị trường viễn thông ngày cuối cùng của tháng 2/2018. Nhiều dịch vụ hỗ trợ nạp thẻ, mua mã thẻ trực tuyến ghi nhận lượng người dùng tăng mạnh trong ngày 28/2, thậm chí có dịch vụ "cháy hàng" hoặc thông báo lỗi giao dịch. Từ phản ánh của độc giả, PV đã thử sử dụng ví điện tử M.M để nạp tiền, nạp thẻ điện thoại. Kết quả, quá trình nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào ví điện tử liên tục báo lỗi; có trường hợp báo lỗi, tiền chưa được chuyển vào ví điện tử nhưng tài khoản ngân hàng đã bị trừ tiền. Ngoài ra, tính năng nạp thẻ cũng hoàn toàn "vô dụng" trong sáng 28/2, mặc dù tính năng mua mã thẻ để nạp tiền điện thoại thủ công vẫn hoạt động tốt. Ví điện tử M.M liên tục thông báo lỗi khi người dùng nạp tiền, nạp thẻ điện thoại trong ngày 28/2. "Sáng nay (28/2 - PV), tôi nạp 600.000 đồng vào ví điện tử M.M nhưng bị báo lỗi, trong khi ngân hàng đã trừ tiền trong thẻ ngân hàng. Tôi phải gọi thông báo với ngân hàng để nhờ tra soát lại. Sau đó, tôi thử nạp lại 20.000 thì vẫn bị báo lỗi nhưng lần này ngân hàng không trừ tiền. Một lúc sau lại thấy 600.000 ban đầu đã vào ví", anh Định (Q.10, TP.HCM) phản ánh. Cũng theo anh Định, sau khi biết tiền đã vào ví, anh nhanh tay nạp thẻ điện thoại MobiFone và VinaPhone trực tuyến cho người thân thì tiếp tục nhận thông báo lỗi kèm hướng dẫn chuyển sang mua mã thẻ. Rất may, tính năng mua mã thẻ vẫn hoạt động nên anh mua 2 thẻ VinaPhone và 1 thẻ MobiFone với trị giá 200.000 đồng/thẻ. "Tôi nạp thẻ trực tuyến là nạp cho cha mẹ ở quê sao cho tiện nhất, chứ cha mẹ không biết cách nạp thẻ. Bây giờ mua mã thẻ xong, tôi phải gọi điện về nhờ đứa em hàng xóm chạy qua bấm nạp giúp, rất phiền", anh Định nói. Tương tự, dịch vụ nạp thẻ T.K cũng "làm khó" người dùng khi chỉ cho phép mua mã thẻ đối với người dùng nhà mạng MobiFone, VinaPhone và Viettel chứ không thể nạp thẻ. Riêng tính năng nạp thẻ trực tuyến chỉ dành cho các thuê bao của nhà mạng Vietnamobile trong sáng 28/2. "Hiện tại T.K chỉ hỗ trợ Vietnamobile, bạn vui lòng kiểm tra lại số điện thoại", dịch vụ T.K thông báo ngắn gọn mà không nói rõ lý do. Dịch vụ T.K không hỗ trợ nạp thẻ trực tuyến đối với các thuê bao MobiFone, VinaPhone và Viettel trong sáng 28/2. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 47/2017, nêu rõ: Tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động; hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động, phải đảm bảo không vượt quá 20% (đối với thuê bao trả trước) và không vượt quá 50% (đối với thuê bao trả sau). Cũng theo Thông tư 47/2017, khách hàng thường xuyên của các nhà mạng cũng không nằm ngoài mức trần khuyến mại nói trên. Cụ thể, khi tổ chức khuyến mại giảm giá cho khách hàng thường xuyên, doanh nghiệp di động phải đồng thời tuân thủ quy định đối với chương trình khuyến mại giảm giá. Khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động được xác định là thuê bao trả sau (bao gồm cả thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau trong thời gian thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên), thuê bao trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 1 năm và có tổng cước đã thanh toán kể từ ngày đăng ký thuê bao tối thiểu là 1 triệu đồng. Thông tư 47/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 1/3/2018.

