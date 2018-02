Mạng 4G Việt Nam đứng đâu trên bản đồ thế giới?

(Dân Việt) OpenSignal vừa công bố cái nhìn mới nhất về tình trạng của mạng 4G LTE trên phạm vi toàn cầu.

Báo cáo nêu bật một vài xu hướng chính trong quý vừa qua dựa trên 58.752.909.949 số đo từ gần 5 triệu thiết bị kiểm tra, được thu thập từ ngày 1/10 đến 29/12 năm 2017. Đáng chú ý nhất là nó cho thấy sự trì trệ tốc độ truy cập dữ liệu ở các thị trường phát triển nhất. Singapore và Hàn Quốc đang là những quốc gia có tốc độ mạng 4G trung bình nhanh nhất thế giới. Các nước nhanh nhất, như Singapore, Na Uy và Hàn Quốc không còn thấy sự tăng trưởng của tốc độ dữ liệu. Trong một số trường hợp tốc độ của họ giảm nhẹ do nhu cầu ngày càng tăng. Tốc độ dường như giới hạn ở mức trung bình khoảng 45 Mbps, thậm chí có những nơi gần như không có sự cải thiện. Tuy nhiên, do một số nhà mạng tại các thị trường này đang chuẩn bị cho việc triển khai kết nối Gigabit và 5G đầu tiên nên cũng tạm hiểu về sự trì trệ này. Hai thị trường châu Âu và Bắc Mỹ đều có tốc độ trung bình tăng trong vài tháng qua, tiêu biểu nhất là các quốc gia như Hà Lan, Tây Ban Nha, Canada và Mỹ. Bên ngoài top 10, tốc độ đang dần được cải thiện. Các quốc gia như Ấn Độ và Indonesia vẫn đang phải vật lộn để tăng tốc độ, vì năng lực vẫn tiếp tục vượt xa nhu cầu. Khi nói đến tốc độ 4G trung bình, thế giới vẫn chưa thấy nhiều tiến bộ kể từ báo cáo trước đó. Ngay cả những quốc gia cung cấp mạng 4G trung bình nhanh nhất, chẳng hạn như Hà Lan, Singapore hoặc Na Uy, tốc độ vẫn đạt khoảng 40-45 Mbps, trong khi tốc độ lý tưởng 50 Mbps vẫn còn khó đạt được. Thế giới đang tham gia phát triển mạng 5G và có thể phổ biến vào năm 2020. Liên quan đến sự tăng trưởng, kết nối băng thông rộng phụ trợ đã được cải thiện gần đây trên toàn thế giới, đạt mức cao mới là 14 Mbps. Kết nối 4G tại Việt Nam ra sao? Tốc độ tăng trưởng 4G đã lan rộng khắp các nước đang phát triển, trong đó Việt Nam có độ phủ sóng ở mức trung bình so với các thị trường khảo sát, điều tương tự với tốc độ trung bình. Về độ phủ sóng, OpenSignal ghi nhận độ phủ sóng 4G tại Việt Nam là 71,26%, vượt qua một số quốc gia lớn như Ý (69,66%), Pháp (68,31%) hay Đức (65,67%) nhưng sau nhiều quốc gia khác, trong đó Hàn Quốc đứng đầu với 97,49% và Nhật Bản với 94,7%. So với các quốc gia Đông Nam Á, khả năng phủ sóng 4G của nước ta xếp sau Thái Lan, Singapore, Malaysia, Brunei và Indonesia. Mạng 4G mới bắt đầu triển khai tại thị trường Việt Nam không lâu. Khá thú vị, về tốc độ trung bình, Việt Nam đạt 21,49 Mbps cao hơn so với các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Brunei, Myanmar hay Indonesia, và chỉ xếp sau một quốc gia duy nhất trong khối Asean là Singapore - vốn đứng đầu thế giới với tốc độ 44,31 Mbps. Đây rõ ràng là những con số ấn tượng về nỗ lực mà chính phủ và các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Nên nhớ là mạng 4G cũng mới chỉ được triển khai phổ biến tại Việt Nam.

