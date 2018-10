Nhiều nhóm bảo mật thuộc top thế giới sắp tranh tài tại WhiteHat Grand Prix 2018

(Dân Việt) Những hiểm nguy của IoT sẽ được đưa vào đề thi WhiteHat Grand Prix 2018.

Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi thông tin cho biết, vòng chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 sẽ chính thức diễn ra ngày 1/11/2018 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, thử thách vượt qua các lỗ hổng bảo mật trên thiết bị IoT (Internet of Things) được đưa vào một cuộc thi an toàn thông tin mạng.

Giao diện trang web thông tin cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2018 có tùy chọn tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Ở phần thi đầu tiên, mỗi đội sẽ được cấp một hệ thống mạng giống thực tế tại doanh nghiệp với các thiết bị IoT, như router, modem Wi-Fi, camera giám sát, hệ thống điều khiển trung tâm, các thiết bị đầu cuối,… Nhiệm vụ của các đội thi là phải vượt qua các lỗ hổng bảo mật tồn tại trên các thiết bị IoT và ghi điểm sau mỗi thử thách.

Việc này đòi hỏi thành viên của các đội phải luôn cập nhật kiến thức mới nhất về các lỗ hổng an toàn thông tin, đồng thời phải sở hữu đầy đủ kỹ năng liên quan đến phân tích lỗ hổng hệ thống mạng từ xa, dịch ngược (Reverse Engineering),... Sau đó, các đội thi sẽ tiếp tục tham gia phần thi đối kháng trực tiếp (Attack/Defense onsite).

Thời gian của 2 phần thi kéo dài liên tục trong 8 tiếng từ 9h30 - 17h30 ngày 1/11/2018.

Tham gia vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 2018 là 10 đội thi đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại bao, gồm: pwndevils, perfectblue (Mỹ), LC1BC (Nga), dcua (Ukraina), coconutCoffee, JustToPlay (Hàn Quốc), p4team (Ba Lan), và 3 đội đến từ Việt Nam là ACEBEAR, Injocker10K, r3s0L. Trong đó, có tới 3 đội nằm trong top 10 thế giới (theo CTFTime.org) là dcua, p4team và LC1BC.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng ban tổ chức cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2018 cho biết: “An toàn thông tin cho các thiết bị IoT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin. Chính vì thế, nhằm giúp các đội thi có được trải nghiệm thực tế nhất, chúng tôi đã đưa các thiết bị này vào bài thi của vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 2018. Đây cũng là một trong những cuộc thi hiếm hoi trên thế giới có sử dụng các thiết bị IoT thật”.

WhiteHat Grand Prix 2018 do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, phối hợp cùng diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức. Năm nay, đề thi của vòng chung kết WhiteHat Grand Prix được xây dựng với sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng an toàn thông tin mạng tại Việt Nam, bao gồm: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn công nghệ Bkav, Trung tâm an ninh mạng - Tập đoàn Viettel, Học viện An ninh nhân dân và các nhóm nghiên cứu an toàn thông tin uy tín tại Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng của WhiteHat Grand Prix 2018 bao gồm: Giải nhất trị giá 230 triệu VND (tương đương khoảng 10.000 USD), giải Nhì và Ba có giá trị lần lượt là 45 triệu VND (tương đương khoảng 2.000 USD) và 25 triệu VND (tương đương khoảng 1.000 USD).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội thi tham dự vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 2018, ban tổ chức đã tài trợ toàn bộ chi phí lưu trú và đi lại cho các đội tới Hà Nội. Sau khi cuộc thi kết thúc, ngày 2/11, các đội thi quốc tế sẽ tham gia chương trình thăm quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng để hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.