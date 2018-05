Xe tự lái Uber vừa tông chết người, xe tự lái "made in VN" vẫn muốn chạy thử

(Dân Việt) Đây là lần đầu tiên một công ty công nghệ tại Việt Nam tuyên bố thử nghiệm xe không người lái ngoài phòng thí nghiệm.

Video FPT thử nghiệm xe không người lái trong khuôn viên nội bộ.

Tại sự kiện công bố vòng chung kết cuộc thi lập trình xe không người lái có tên "Cuộc đua số" năm 2017 - 2018, FPT cho biết sẽ gửi công văn tới Bộ Giao thông vận tải để xin giấy phép thử nghiệm xe tự lái bên ngoài môi trường FPT Software. Nếu được cho phép, ban đầu họ sẽ thử nghiệm trong các khu công nghệ cao Q.9 (TP.HCM) , FPT City Đà Nẵng, FPT Hòa Lạc (Hà Nội). Sau khi đạt tiến độ tốt, FPT sẽ đưa sản phẩm của mình ra môi trường bên ngoài thử nghiệm.

Trao đổi thêm với PV xoay quanh ý tưởng trên, ông Lê Hồng Việt - Giám đốc Công nghệ FPT cho hay, FPT không dự kiến làm xe tự lái, mà chỉ phát triển công nghệ tự hành cho những chiếc ô tô để nó chạy trong các khuôn viên, các nhà máy, chạy trong sân gold, resort,…; còn việc để xe chạy thương mại ngoài đường phố Việt Nam thì ngay lúc này chưa thể có câu trả lời. Thực tế trên thế giới, các hãng làm xe tự hành vẫn chưa thể đạt được thành công như mong đợi.

Hình ảnh chiếc xe tự lái do FPT phát triển phần mềm.

Về vấn đề xe tự lái của Uber vừa tông chết người ở Mỹ, ông Việt khẳng định, vụ việc đó không ảnh hưởng tới kế hoạch cũng như mục tiêu của FPT. "Đó chỉ là con số ít. Nhìn một cách trực quan thì chắc là ô tô sẽ không thể say rượu", Giám đốc Công nghệ FPT ẩn dụ một khía cạnh an toàn của xe tự lái so với tài xế cầm vô-lăng.

Ông Lã Quang Vinh - Phó Giám đốc Automotive (thuộc FPT Software) cũng khẳng định: "Chúng tôi không vì điều đó mà thôi thử nghiệm. Hiện, FPT đã xây dựng quy trình, quy định để tăng độ an toàn một cách chính xác nhất".

Trước đó, một chiếc xe tự lái của Uber đã di chuyển với vận tốc 65km/h và không có dấu hiệu giảm tốc sau khi tông phải một phụ nữ 49 tuổi ở bang Arizona (Mỹ) vào tối 18/3.

Do thương tích quá nặng, nạn nhân là bà Elaine Herzberg đã không qua khỏi và qua đời tại bệnh viện. Khi gặp nạn, bà đang điều khiển một chiếc xe đạp băng qua đường. Báo cáo cũng cho biết, có một tài xế ở sau vô lăng, được xác định là Rafael Vasquez (44 tuổi). Song không có dấu hiệu nào cho thấy có sai sót ở người ngồi trong xe.

Vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông Mỹ, bởi đây là lần đầu tiên một người đi đường bị tông chết bởi xe tự lái. Mặc dù vậy, những công ty ủng hộ công nghệ xe tự lái vẫn kiên định rằng, đây là công nghệ có thể giúp giảm số lượng tai nạn giao thông xảy ra mỗi năm.

Tại Mỹ, một số công ty đã được phép đưa công nghệ của họ thử nghiệm trên các tuyến đường công cộng.