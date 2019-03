10 xu hướng đồ bơi sẽ “đốt cháy” mùa hè 2019

(Dân Việt) 10 kiểu thiết kế đồ bơi đẹp nhất từ các sàn diễn thuộc khuôn khổ Miami Swim Week.

Bây giờ không sắm đồ bơi hợp trend thì còn đợi tới lúc nào nữa? Mùa hè đã ở rất gần chúng ta rồi! Nếu bây giờ không phải là thời điểm để sắm những mẫu đồ bơi gợi cảm nhất, hợp xu hướng nhất, thì còn thời điểm nào thích hợp hơn nữa? Đồ bơi là trang phục mà số lần các quý cô diện mỗi năm có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, một bộ đồ bơi đẹp, giúp tôn dáng vóc, che khuyết điểm, lại phù hợp với các kiểu mốt hiện hành thì vẫn luôn là item được săn lùng mỗi khi mùa nắng về. Dưới đây là gợi ý 10 kiểu thiết kế đồ bơi đẹp nhất từ các sàn diễn thuộc khuôn khổ Miami Swim Week. Cùng xem và chọn lựa xem đâu sẽ là “nàng thơ” đồng hành cùng bạn trong suốt mùa hè năm nay nhé: 1.Đồ bơi một mảnh: Xu hướng đồ bơi một mảnh chưa bao giờ lỗi mốt, nhưng các thiết kế của năm nay cho thấy sự táo bạo, phóng khoáng hơn hẳn ở phần cổ áo. Phần cổ V hợp trend còn đặc biệt hợp với cô nàng sở hữu vóc dáng tròn trịa, vòng 1 đẫy đà. 2.Quần cạp cao: Những trang phục cạp cao đang là một trong những xu hướng dẫn đầu mùa mốt 2019 và đồ bơi cũng không thể nằm ngoài trào lưu. Thiết kế đồ bơi hai mảnh với quần quần cạp cao giúp chị em thu nhỏ vòng 2, tôn vòng 3 và tạo cảm giác thoải mái, tự tin cho người mặc bởi không hở hang quá mức. 3.Quần khoét hông cao vút: Năm ngoái, giới mộ điệu đã chứng kiến sự ra đời của rất nhiều mẫu đồ bơi khoét hông cao nhưng năm nay, chi tiết vô cùng sexy ấy được tăng thêm vài phần mạo hiểm, khi diện tích của những chiếc quần bikini cứ ngày càng bé dần, hẹp dần, khoét hiểm hóc dần. 4.Bikini thắt đai: Nếu trên đường phố, các tín đồ đã quen với sự có mặt của những chiếc belt đầy cá tính thì nay, nơi các hồ bơi, bãi biển, cũng đừng ngạc nhiên khi bắt gặp một chiếc đai thắt tiệp màu, cùng kiểu với thiết kế đồ bơi. Điệu đà mà vẫn rất hiện đại, đó chính là nét thú vị của mẫu đồ bơi có đai thắt, hoặc ở thắt lưng, hoặc ở ngay chân ngực. 5.Màu pastel: Màu pastel đang lấy lại vị thế mạnh mẽ trên các sàn diễn cũng như đường phố. Đồ bơi cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. 6.Xếp nếp điệu đà: Nhiều quý cô hẳn không còn xa lạ với những chi tiết xếp nếp đầy nữ tính trên áo quần, nhưng chắc sẽ đôi chút chững lại khi nghĩ tới những bộ đồ bơi có thêm chi tiết này. Nghe có vẻ hơi “bánh bèo” nhưng những thiết kế mang đậm hơi thở hiện đại của năm nay sẽ giúp đồ bơi xếp nếp điệu hơn mà không hề èo uột, quê mùa chút nào. 7.Cut-out: Chỉ một đường xẻ hai bên eo, ngay dưới chân ngực, giữa bụng là những bộ đồ bơi thông thường đã có ngay diện mạo mới toanh. Nhưng chớ dại mà tự làm điều ấy bởi không thiếu những mẫu đồ bơi cut-out cá tính và mạnh mẽ cho bạn chọn mua năm nay. 8.Đồ bơi bằng nhung: Ai mà ngờ được rằng chất liệu mang đậm vẻ quý tộc này có ngày lại được dùng để may đồ bơi? Nhưng sự thật là đồ bơi bằng nhung đang chiếm trọn cảm tình của cả những quý cô sành điệu lẫn người nổi tiếng. 9.Họa tiết động vật: Trên đường phố thế nào thì trên bãi biển thế ấy, luôn có sự tương đồng nhất định về cách mặc của các quý cô. Da động vật là họa tiết không chỉ được yêu thích trong các trang phục thường ngày mà khi biến tấu sang mảng đồ bơi, họa tiết này cũng thể hiện tính ưu việt, giúp phái đẹp trở nên nổi bật và cực kỳ quyến rũ. 10.Phong cách thể thao: Không nhất thiết phải hở chỗ này, khoét chỗ kia. Nếu bạn là một tín đồ của những bộ đồ bơi truyền thống, kín đáo và mang đậm chất thể thao khỏe khoắn thì năm 2019 đích thị là thời của bạn. Những thiết kế đồ bơi lấy cảm hứng từ các vận động viên bơi lội chắc chắn sẽ khiến bạn thỏa mãn đam mê của mình trên bãi biển.

