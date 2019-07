5 kiểu áo điệu không thể bỏ qua hè này

(Dân Việt) Dẫu sao thì vừa nóng vừa đẹp cũng tốt hơn là vừa nóng vừa trông chẳng ra sao.

Dù có nóng đến mấy, phái đẹp vẫn cứ phải là phái đẹp Bất chấp thời tiết không lấy gì làm thân thiện, các quý cô yêu thời trang vẫn không ngừng tìm kiếm những thiết kế xinh xắn, điệu đà, bởi dẫu sao thì vừa nóng vừa đẹp cũng tốt hơn là vừa nóng vừa trông chẳng ra sao. Nếu cũng nằm trong hội những chị em mê thời trang, yêu cái đẹp, bạn nhất định không thể bỏ qua 5 kiểu áo đang là hot trend dưới đây: 1. Áo xuyên thấu Mỏng mảnh, điệu đà, lại đem lại vẻ thanh tao, thoát tục, áo xuyên thấu chẳng những là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp khi thời tiết oi bức mà còn là kiểu áo đang rất được lòng các tín đồ năm nay. Để mặc đẹp kiểu áo này không dễ, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc vô phương. Bạn nên tham khảo cách mix đồ từ các fashionista dày dạn kinh nghiệm trước khi tậu cho mình một vài chiếc và diện xuống phố. 2. Áo cổ vuông Kiểu áo với phần cổ nhìn thôi đã thấy mát rười rượi mang tên “áo cổ vuông” cũng là một trong những kiểu mốt không thể bỏ qua mùa hè năm nay. Bên cạnh độ thân thiện với thời tiết, áo cổ vuông còn cực hữu hiệu cho những cô nàng sở hữu phần vai hơi đồ sộ, đang có nhu cầu thu hẹp. Thiết kế thời thượng này giúp người mặc nhỏ nhắn trông thấy, vai thon hơn, eo có điểm nhấn hơn, từ đó kéo theo việc mix đồ cũng dễ dàng hơn hẳn. 3. Sơ mi trắng buộc vạt Hè năm ngoái, những chiếc áo buộc vạt siêu gợi cảm được dịp tung hoành. Năm nay, vẫn cùng một kiểu thiết kế nhưng thay vì áo họa tiết, sơ mi trắng tối giản được yêu thích hơn hẳn. Với xu hướng này, các tín đồ không nhất thiết phải đầu tư những item mới toanh. Đôi khi, chỉ cần tận dụng chiếc sơ mi có sẵn, để mở cúc, buộc vạt cao thấp tùy ý thích, là bạn đã có ngay kiểu áo hợp thời và vô cùng quyến rũ. 4. Áo hoa Những bông hoa li ti với màu sắc nền nã chưa bao giờ ngừng thu hút các tín đồ khi hè tới, năm nay cũng vậy. Về họa tiết, áo hoa của năm nay không khác nhiều so với các năm trước. Song về dáng áo, phái đẹp đang ưa chuộng những dáng áo ngắn, hơi lửng, chỉ dài vừa qua eo một chút. Mix áo hoa dạng này với những chiếc quần cạp cao vừa phải, bạn sẽ cho ra đời những combo tôn dáng vô cùng hiệu quả. 5. Áo tay phồng Mốt tay phồng chưa có dấu hiệu thoái trào, bất kể đang giữa mùa hè ngột ngạt. Áo tay phồng có thể không hợp lắm với thời tiết, nhưng lại giúp mang tới vẻ điệu đà, nữ tính tuyệt đối cho người mặc. Bạn gái nên chọn kiểu tay phồng vừa phải hoặc phồng to nhưng với chất liệu áo mềm mại để tránh tạo cảm giác bí bách giữa ngày hè.

