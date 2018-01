6 bí quyết để có style riêng xuất sắc trong năm 2018

(Dân Việt) Năm mới, ai cũng muốn mình là một phiên bản mới cao cấp hơn!

2018 rồi, thay đổi phong cách thôi!

Cứ đến thời điểm này của năm là câu nói quen thuộc "New year, new you" - "Năm mới, con người mới" lại được mọi người lặp đi lặp lại. Nhưng khi áp dụng chúng cho phong cách cá nhân, thực sự không dễ dàng để có phong cách mới khác biệt hơn. Thay vì cố gắng để bỏ đi hết và làm lại từ đầu, hãy thử những giải pháp đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Bằng cách hiểu kỹ hơn về bản thân cũng như phong cách riêng của mình.

Tạo bộ sưu tập những set đồ đẹp

Có những ngày bạn thấy chẳng thiết tha gì việc mặc đẹp, và không có gì cần thiết hơn là tạo một bộ sưu tập hình ảnh những cô nàng mặc đẹp để lấy làm cảm hứng. Có thể là một album trên Facebook, các hình ảnh trên Pinterest hay một loạt các ảnh in nhỏ xinh trên tường, chắc chắn chúng sẽ khiến tâm trạng bạn tốt hơn nhiều và cũng cực kì hữu dụng nữa.

Những cô nàng mặc đẹp luôn là cảm hứng của cả thế giới, không riêng gì bạn

Theo dõi những người bạn hâm mộ về phong cách

Bạn có chú ý tới những cô nàng với phong cách thời trang ấn tượng luôn thu hút bạn hết lần này tới lần khác? Theo dõi ngay thôi, vì đó chính là gợi ý về xu hướng bạn có thể dùng để tạo ra phong cách riêng mới lạ cho mình.

Nếu bạn có một tín đồ thời trang ruột mà mọi set đồ cô ấy mặc bạn đều thấy đẹp, hãy follow luôn và ngay

Để mắt tới những tín đồ mới xuất hiện

Có những tín đồ bạn đã quen mặt, cứ cần tìm các set đồ đẹp là bạn tìm tới họ. Tuy nhiên, mỗi năm lại có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện với phong cách không hề kém cạnh mà biết đâu, sẽ làm nên chuyện trong những năm tới và lại cực kỳ "hợp nhãn" với bạn?

Các nhân tố mới xuất hiện luôn được các tạp chí thời trang "chỉ mặt đặt tên" rất nhanh

Dọn dẹp tủ quần áo

Cứ áp dụng quy tắc Less is more - Càng ít càng nhiều và bạn sẽ thấy thời trang không phải cuộc chơi quá tốn kém. Dành buổi trưa Chủ Nhật để kiểm tra lại tủ đồ và bỏ đi những món mà có khi cả năm bạn chẳng bao giờ dùng tới.

Mua ít thôi, đừng tham đồ rẻ và tìm những món đồ tiện dụng nhất sẽ là chìa khóa cho phong cách mặc đẹp cả năm 2018

Tìm một công thức mix đồ hợp với bạn nhất

Bạn là người rõ hơn bất kì ai khác nếu màu xanh nước biển là màu khiến bạn trắng hơn trông thấy hay kiểu váy chữ A nào giúp bạn tôn lên tối đa những nét đẹp hình thể. Sử dụng những thông tin đó như lợi thế của riêng mình. Nếu phong cách nào khiến bạn cứ mê đắm và muốn mặc đi mặc lại, hãy tìm cách để mặc chúng thật đẹp. Đôi khi, mặc đồng phục lại đẹp hơn một bộ váy đắt tiền!

Nếu bạn cực kì hợp với phong cách sporty chic, hãy cứ bám lấy chúng, mặc đa dạng tắc kè hoa chưa chắc đã ra vấn đề

Lưu ý những món đồ cực kỳ đẹp

Tạo một danh sách các món đồ bạn mặc đi mặc lại mãi không chán, và nếu có thể, mua chúng với các màu khác nhau. Bằng cách tập trung vào danh sách những món đồ luôn tạo ra hiệu quả thời trang rõ rệt, và ngày nào đó bạn cảm thấy bế tắc, đó chính là điểm tựa vững vàng để giữ phong độ.

Nếu đôi giày Gucci đắt đỏ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn hẳn và trông gọn gàng cao ráo hơn, tại sao không mạnh tay sắm một đôi?