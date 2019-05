7 "siêu phẩm thẩm mỹ" Hàn Quốc khiến nhiều đàn ông nghi ngờ phụ nữ đẹp

(Dân Việt) Không phải ngôi sao nào cũng dám đứng lên công khai mình phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng những sao Hàn này đã làm và được người hâm mộ khen ngợi, ủng hộ hết mực vì nhan sắc tựa nữ thần.

Park Min Young

Trước khi sở hữu vẻ đẹp rạng ngời như hiện tại, Park Min Young từng là một cô bé bầu bĩnh và mập mạp với những đường nét không có gì nổi bật. Việc cắt mí và sửa mũi thực sự đã trở thành cứu tinh của cô gái sinh năm 1986, khi không chỉ giúp cô có bề ngoài hoàn hảo mà còn đưa cô tới những cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu.

Park Min Young đến giờ vẫn được coi là "siêu phẩm thẩm mỹ" của Hàn Quốc. Và dù công khai dao kéo nhưng cô vẫn rất thành công vì quá xinh đẹp. Hàng loạt những hợp đồng quảng cáo và những bộ phim nổi tiếng liên tiếp đến tay người đẹp.

Goo Hara (Kara)

Ban đầu, khi mới debut cùng nhóm nhạc Kara, Goo Hara đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương khi bị những bình luận tiêu cực về ngoại hình.

Cô cảm thấy vô cùng tự ti về mắt phải và quyết định nhờ đến sự can thiệp của dao kéo để khắc phục chứng sụp mí, cải thiện nhan sắc. Dù đã thừa nhận phẫu thuật góc mắt và làm răng, độ hot của Goo Hara vẫn không hề giảm sút. Cô nhận được không ít ý kiến động viên nhờ thái độ dũng cảm, thành thật với công chúng.

Kwon Eunbi (Iz*one)

Kwon Eunbi được biết đến là idol xinh đẹp nổi bật, truyền nhân của nữ thần Kpop Irene (Red velvet). Vậy nên khi những hình ảnh "lạ hoắc" đến mức không thể nhận ra của Kwon Eunbi trong quá khứ bị lộ, không ít người đã vô cùng bất ngờ.

Netizen Hàn cho rằng, Kwon Eunbi có thể được đánh giá là một trong những trường hợp "dao kéo" thành công nhất nhì Kbiz.

Jung Chae Yeon (DIA)

Trong chương trình Video Star, Jung Chae Yeon từng thừa nhận thẩm mỹ mũi và mắt để có ngoại hình thanh tú.

Sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Chae Yeon không những không bị ghét bỏ mà còn nhận được sự ủng hộ hết lời từ công chúng Hàn - những người vốn nổi tiếng khắt khe.

Lí do cũng bởi vì dù dao kéo nhưng những đường nét của "tiểu Suzy" vẫn thanh thoát và hết sức tự nhiên.

Min Hyo Rin

Năm 2011, Min Hyo Rin đã từng tiết lộ trên chương trình Every Night của đài SBS rằng cô đã sửa mắt và răng theo gợi ý của công ty quản lý.

Những đường nét của Min Hyo Rin được người hâm mộ ngợi khen hết mực vì trông vẫn rất tự nhiên, nhan sắc của bà xã Taeyang ngày một lên hương, đạt đến đẳng cấp nữ thần.

Nam Gyu Ri (Seeya)

Cựu thành viên Seeya được công chúng Hàn ca ngợi là "búp bê sống" vì gương mặt quá hoàn hảo.

Khi thừa nhận đã sửa mặt 2 lần, Nam Gyuri vẫn được công chúng yêu mến. Sau khi chỉnh sửa, nét đẹp như búp bê của cô khiến khán giả mê mẩn. Ở tuổi 33, Gyuri vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo như thuở mới vào nghề.

Yoo In Na

Yoo In Na không ít lần lọt vào danh sách những mỹ nhân dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc. Diễn viên sinh năm 1982, thời đi học từng bị bạn bè kỳ thị, mỉa mai vì ngoại hình kém ưa nhìn, tóc ngắn như con trai. So với hiện tại, Yoo In Na trước đây sở hữu đôi mắt một mí nhỏ, vóc dáng gầy gò, mũi tẹt.

Cô đã phẫu thuật mắt và mũi để có ngoại hình hoàn hảo như hiện tại. Dù không hề che giấu việc dao kéo nhưng Yoo In Na vẫn được công chúng hàn đón nhận nhờ tài năng và sự chăm chỉ. Cô hiện tại là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và được yêu thích nhất truyền hình Hàn Quốc.