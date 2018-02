Bí mật nhan sắc dàn bạn gái toàn mỹ nhân của G-Dragon

(Dân Việt) Lee Joo Yeon là người mới nhất được truyền thông xướng lên với danh xưng “bạn gái G-Dragon”.

G-Dragon đã yêu ai là người ấy toàn mỹ nhân! Dù là bạn gái cũ, mới hay tin đồn, không thể phủ nhận những cô nàng có dính tới chàng thủ lĩnh nhóm nhạc Big Bang đều sở hữu nhan sắc không hề tầm thường! Thử xem các cô bạn gái của G-Dragon ai dưỡng da công phu và ai sở hữu làn da đáng ghen tỵ hơn nhé! 1. Kiko Mizuhara Siêu mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara có lẽ là người vướng vào mối quan hệ yêu đương lâu nhất với thủ lĩnh Big Bang. Cặp đôi dính tin đồn hẹn hò từ năm 2009 nhưng phải tới năm 2014, báo chí mới chính thức chụp được những khoảnh khắc tình tứ của cả hai. Kiko Mizuhara sở hữu nhan sắc đậm chất Phù Tang: mong manh, thoát tục, đặc biệt là nước da trắng không tì vết. Được biết, chân dài 27 tuổi thường xuyên dùng kem chống nắng và hạn chế trang điểm đậm. Ngoài ra, cô luôn để trong phòng một chiếc máy xông mặt, giúp lỗ chân lông được thư giãn, da mặt được hồng hào, khỏe mạnh. 2. Nana Komatsu Thủ lĩnh Big Bang có vẻ rất chuộng hẹn hò với các mỹ nhân xứ Phù Tang. Sau Kiko, Nana Komatsu là người đẹp Nhật Bản thứ hai chinh phục trái tim G-Dragon. Năm nay 21 tuổi, Nana Komatsu nhìn chẳng khác nào cô nữ sinh nhờ mái tóc cắt bằng giản dị cùng nhan sắc trong trẻo, không tì vết. Bí quyết dưỡng da của người đẹp chính là hạn chế tối đa việc makeup đậm, chỉ tập trung nhấn vào môi hoặc mắt, thường xuyên đắp mặt nạ giấy và uống nhiều nước, ngủ đủ giấc để có làn da trắng hồng. Nana cũng đưa cá vào phần lớn thực đơn của mình thay vì thịt đỏ vì cô biết thịt là nguyên nhân lớn dẫn tới lão hóa và thừa cân. 3. Choi Sulli Cô ca sĩ, diễn viên nổi loại Choi Sulli dính tin đồn với thủ lĩnh Big Bang sau khi cả hai đi chơi công viên cùng những người bạn thân thiết. Sulli gần đây nổi tiếng với các chiêu trò ăn mặc, chụp hình không giống ai nhưng không thể phủ nhận, cô nàng may mắn được trời phú cho vẻ hoàn hảo từ da tới dáng. Bí quyết chăm sóc da của Sulli không quá cầu kỳ nhưng cô là người luôn tuân theo các quy tắc cơ bản nhất đó là làm sạch và dưỡng ẩm đầy đủ. Vì thích sử dụng các màu son đậm nên đôi môi cũng đặc biệt được cựu thành viên nhóm F(x) quan tâm. Cô thường tẩy trang môi thật sạch rồi đắp mặt nạ cho môi mỗi ngày để đôi môi lúc nào cũng căng mọng, hồng hào như trái chín. 4. Lee Joo Yeon Lee Joo Yeon đang gây xôn xao truyền thông xứ Hàn khi là người mới nhất được xướng lên với danh xưng “bạn gái G-Dragon”. Dù không được đánh giá cao về phong cách thời trang như bạn trai nhưng Lee Joo Yeon lại sở hữu khuôn mặt với các đường nét hài hòa và làn da đẹp không tì vết. Mỹ nhân 30 tuổi rất chú trọng tới bước làm sạch da. Cô thích dùng các loại máy rửa mặt hơn là tay vì theo cô, máy rửa mặt với thiết kế chuyên dụng sẽ giúp làm sạch sâu hơn. Sau khi dùng dung dịch tẩy trang, sữa rửa mặt, người đẹp sẽ rửa lại mặt với nước ấm rồi sau đó mát xa mặt nhẹ nhàng bằng các đầu ngón tay.

