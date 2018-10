BTV Hoài Anh, Thụy Vân, Trấn Thành "đỏ mặt" vì sự cố thời trang trên truyền hình

(Dân Việt) Theo các BTV truyền hình, thì việc bình tĩnh là điều quan trọng nhất trong việc xử lý sự cố.

Chuyện các Biên tập viên (BTV), MC gặp sự cố khi dẫn truyền hình trực tiếp không còn là chuyện gì quá xa lạ. Tuy nhiên, việc xử lý như thế nào để gây ảnh hưởng thấp nhất mới là chuyện đáng để bàn.

Nếu bản tin gián tiếp thì có thể xử lý hậu kỳ và cắt bỏ đoạn sự cố giúp khán giả không thể nhận ra. Nhưng nếu là bản tin trực tiếp, thì rất khó, chỉ biết phụ thuộc vào độ thông minh trong xử lý tình huống của BTV, MC đó mà thôi.

Thụy Vân được đánh giá là một MC, BTV xinh đẹp và thông minh.

Chính vì thế, trong mấy ngày vừa qua, đoạn video clip đăng tải MC, Á hậu Thụy Vân dẫn bản tin trực tiếp ngày 2/9 và không may vô tình té ngã nhưng vẫn thông minh, bình tĩnh để xử lý đã nhận được nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Thụy Vân chia sẻ, hôm đó là bản tin quan trọng, cô đã chuẩn bị trang phục từ sáng sớm là một bộ áo dài rất đẹp. Tuy nhiên, khi đang di chuyển thì chẳng may hụt chân ngã. Nhưng may mắn, trang phục không bị rách và cô đã bình tĩnh đứng dậy và tiếp tục bản tin như chưa có gì xảy ra. Chính sự khéo léo đó, đã giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả.

“Đây là lần đầu tiên trong đời dẫn trực tiếp và ngã trong trường quay. Cảm giác cũng khá xấu hổ nhưng may vẫn đủ bình tĩnh để xử lý tình huống. Có một nguyên tắc với những người dẫn trực tiếp như Vân là “dù có xảy ra bất cứ sự cố gì thì bám văn bản, bám thông tin, bình tĩnh và dẫn bình thường, không được biểu lộ sự bối rối, cố gắng xử lý nhẹ nhàng nhất có thể, vì nếu mình càng cuống, càng không xử lý được”, BTV Thụy Vân cho biết. Nếu với tình huống đó, những BTV thiếu kinh nghiệp sẽ vô cùng bối rối và rơi vào tình trạng hoảng loạn vì đây là bản tin trực tiếp, nguyên tắc là “không được có sai sót”.

Dù gặp sự cố bất ngờ trên sóng trực tiếp nhưng Thụy Vân vẫn rất bình tĩnh và xử lý khéo léo.

Ngoài Thụy Vân, thì có rất nhiều MC đã từng ít nhất 1 lần trong đời gặp phải. MC, BTV nhiều kinh nghiệm như Hoài Anh cũng từng dính sự cố hi hữu trên trường quay. Đó là trong bản tin Thời sự, một bên đôi hoa tai của cô đã vô tình rơi xuống và phát ra âm thanh lộp độp trên mặt bàn. Nhưng cô vẫn bình tĩnh dẫn tiếp mà không để ảnh hưởng đến sắc diện.

Chính từ sự cố khá hài hước này của MC Hoài Anh, nhiều người đẹp BTV, MC đã "bỏ túi" cho kho kinh nghiệm lên sóng của mình. Đó là họ sẽ chọn những đôi hoa tai đơn giản, gọn nhẹ để mix với trang phục, tránh chọn những phụ kiện rườm rà, nặng nề dễ gặp sự cố như rơi hay bị bung, tróc.

Hoài Anh từng dính sự cố rơi hoa tai trên sân khấu.

Còn MC Trấn Thành, “bình tĩnh” chính là chìa khóa khi gặp các sự cố về dẫn chương trình. Chỉ cần hoảng loạn thì mọi việc sẽ càng tệ hơn và gây ra sự phản cảm cho toàn bộ chương trình trong mắt khán giả. Trong đêm liveshow thứ 8 của Thử thách cùng bước nhảy diễn ra cách đây khá lâu. Ngay khi ra sân khấu giao lưu với thí sinh sau màn biểu diễn anh đã sẩy chân té ngã từ bục giám khảo xuống sân khấu. Chiếc quần ôm sát cơ thể đã rách đút chỗ "hiểm" khiến chàng MC đa tài đỏ mặt sượng sùng rồi nhanh chóng vào cánh gà thay quần khác.

Trấn Thành đã không ít lần dính sự cố trên sân khấu nhưng anh vẫn bản lĩnh để xử lý tình huống.

MC Phí Linh từng dính sự cố hi hữu trong sự nghiệp cầm mic.

Còn MC Phí Linh cũng từng dính phải sự cố hi hữu trên sân khấu và có lẽ là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm cầm míc của mình. Cô bị ngã từ trên ngựa, cổ quấn con trăn nặng 30 kg và trong bộ váy khá lộng lẫy và cầu kỳ vì con ngựa "bất kham" lên sóng truyền hình trực tiếp. Không chỉ bị ngã, cô còn bị kéo lê trên sân khấu vì chiếc váy quá vướng víu. Và hình ảnh ấy khiến cho khán giả nhớ mãi, nhưng thay vì thấy phản cảm thì mọi người đều tỏ ra thương cảm với sự cố ngoài mong muốn này.

"Có 3 thứ quan trọng tương đương nhau cần phải chuẩn bị, gồm nội dung chương trình, trang phục - ngoại hình, và tâm lý sân khấu. Liều lượng chuẩn bị cho mỗi nội dung này thay đổi theo thời gian làm nghề"- MC Phí Linh chia sẻ.