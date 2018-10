Công sở ngày se lạnh: Phá cách chút chẳng hại ai

(Dân Việt) Chỉ là thêm chút gia vị cho phong cách của các cô nàng chuyên sơ mi trắng quần sẫm màu thôi mà.

Lạ mắt nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần có cho công sở Tất nhiên không phải công sở nào cũng bị đóng khuôn trong áo sơ mi trắng và chân váy, không phải văn phòng nào cũng yêu cầu đồng phục là sơ mi và quần sẫm màu, thế nhưng mặc đẹp thoải mái không phải luôn là ước muốn của bất kì nàng công sở nào sao? Những ngày trời bắt đầu se lạnh, có lẽ cô nàng nào cũng lên kế hoạch sắm một vài món đồ mới như áo blazer, khăn quàng cổ hay cardigan. Thế nhưng, để có phong cách hoàn toàn mới cho những ngày gió về, đôi khi, đừng dùng đến những món đồ mà ai-cũng-sẽ-sở-hữu mới là bí quyết hay. Những thiết kế lạ mắt Có thể là quần ống rộng xẻ hai bên - xu hướng cực kì hay ho mà nàng công sở nào cũng nên thử, là áo với những phần cách tân điệu đà, hay là chiếc áo khoác lạ lẫm mới ra của mùa năm nay... Một chút cách tân sẽ giúp set đồ công sở của bạn thu hút và cá tính hơn Các xu hướng mới Không gì nói rõ cá tính của bạn hơn việc cập nhật ngay các xu hướng mới, điển hình của mùa năm nay là họa tiết da động vật, thắt lưng bản to mềm hay quần vạt chéo. Cập nhật các xu hướng mới cho set đồ công sở là cách nhanh nhất để làm mới phong cách cũng là cách thể hiện rõ cá tính thời trang của bạn mà chẳng phải nghĩ ngợi quá nhiều Những cách mix đồ mới trước đây bạn chưa từng thử tới công sở Có thể bạn đã diện chiếc áo bomber da báo đi chơi rồi, nhưng ngập ngừng chưa diện tới văn phòng. Có thể bạn rất thích mặc layer kiểu mix váy hai dây cùng áo thun dài tay nhưng còn ngần ngại... thì đây chính là thời điểm lý tưởng. Những cách mix đồ mà thường ngày bạn e ngại diện tới công sở, sao không cho chúng một cơ hội? Vừa tận dụng được tủ đồ lại vừa thổi làn gió mới cho phong cách văn phòng, tại sao không?

Tag: mac dep cong so mua dong, mac dep cong so, thoi trang cong so mua dong