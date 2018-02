Dụng cụ làm đẹp kỳ quái của nữ hoàng nhạc Pop Madonna

(Dân Việt) Madonna được biết tới là người rất cầu toàn trong việc chăm sóc da.

Đã sắp bước sang tuổi 60, không còn trẻ đẹp như thời kỳ đỉnh cao ở thập niên 80-90 nhưng với những người phụ nữ cùng lứa tuổi, Madonna vẫn là một tượng đài về nhan sắc! Ở tuổi 59, nữ hoàng nhạc Pop vẫn giữ cho mình được làn da mịn màng, căng bóng. Cô từng dính nghi án mượn đến “dao kéo” để trùng tu vẻ bề ngoài nhưng cho tới nay, Madonna vẫn nhất quyết phủ nhận thông tin này. Đối với nữ ca sĩ, việc bị gây mê rồi nằm một chỗ để ai đó động chạm, mổ xẻ cơ thể, khuôn mặt mình là một điều khó chấp nhận! Không chỉ nổi tiếng là nữ ca sĩ quái tính trong âm nhạc, mà đến cả cách làm đẹp của Madonna cũng chẳng giống ai! Trong một đoạn video tự quay đăng trên trang cá nhân mới đây, diva 59 tuổi để lộ dụng cụ làm đẹp có một không hai. Đó chính là những chiếc nĩa thường để dùng trên bàn ăn! Nhìn vào đoạn video được dùng phần mềm để làm méo khuôn mặt và cả giọng nói cho thêm phần hài hước, có thể thấy một người, có lẽ là chuyên gia chăm sóc nhan sắc của Madonna, đang dùng những chiếc nĩa, massage qua lại trên mặt nữ ca sĩ một cách rất thành thục. Nhìn có vẻ kỳ quái nhưng dường như cô rất hài lòng với cách làm đẹp này. Ngoài chiêu làm đẹp bằng nĩa, Madonna còn được biết tới là người rất cầu toàn trong việc chăm sóc da. Cô luôn tuân thủ các bước dưỡng da cơ bản trong đó có việc dưỡng ẩm và chống nắng là không thể bỏ. Ngoài ra, Madonna cũng rất thích đắp mặt nạ, đặc biệt là mặt nạ dành cho vùng mắt. Cô cũng đã tự mình sáng lập một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc nhan sắc dành cho phái đẹp. Thương hiệu này được phát triển từ chính những trải nghiệm của Madonna sau cả nửa thế kỷ tự mình chăm chút cho làn da. Madonna có thể không còn duy trì phong độ như cách đây 2-30 năm, nhưng làn da mướt mát của cô thì vẫn thật đáng học hỏi!

