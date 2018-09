Dung nhan vạn người mê của 4 đại diện Việt thi sắc đẹp quốc tế

(Dân Việt) Hoa hậu Trần Tiểu Vy, H'Hen Niê, Á hậu Bùi Phương Nga, Thúy An... đại diện Việt Nam chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp danh giá năm 2018.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức lộ diện ngày 16.9, gồm Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Phương Nga và Á hậu 2 Thúy An. 3 cô gái này sẽ đại diện nước nhà dự thi các đấu trường nhan sắc danh giá thế giới. Trong đó, Tiểu Vy tiếp bước Đỗ Mỹ Linh dự thi Hoa hậu Thế giới (Miss World), Phương Nga theo chân đàn chị Huyền My dự thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International). Còn Thúy An dự thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2018 tại Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 3 cô gái trên, đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi nhan sắc danh giá nhất thế giới còn có Hoa hậu H'Hen Niê. Cô được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Hoàn vũ 2018 (Miss Universe).

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy năm nay vừa tròn 18 tuổi, từng lọt Top 3 Người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cao 1m74, số đo 3 vòng 84-63-90 (cm).

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2018. Tuy nhiên, cô nàng đang khiến khán giả lo lắng vì điểm thi tốt nghiệp không cao và non kinh nghiệm thi sắc đẹp.

Dù vậy nhan sắc của Trần Tiểu Vy được nhiều đàn chị hoa - á hậu khen ngợi. Khán giả cũng đánh giá tích cực về gương mặt và vẻ ngoài của Trần Tiểu Vy.

Á hậu Bùi Phương Nga

2. Bùi Phương Nga sẽ dự thi Miss Grand International 2018, diễn ra ở Myanmar từ 5-25.10. Cô được giới thiệu trên fanpage chính thức của cuộc thi là nữ sinh viên 20 tuổi, cao 1m73, đến từ tỉnh Hà Tĩnh.

Á hậu sinh năm 1998 phải đối đầu nhiều gương mặt tiềm năng như đại diện Thái Lan - cô giáo tiếng Anh cao 1m80, Hoa hậu 19 tuổi đến từ Cộng hòa Czech, Hoa hậu Costa Rica là nữ luật sư kiêm người mẫu 24 tuổi...

Dù chỉ có 2 tuần để chuẩn bị nhưng khán giả có thể an tâm phần nào về Phương Nga khi cô giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Cô học chuyên ngành Tài chính Tiên tiến, chuyên ngành giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Phương Nga từng giành giải Nhất trong cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2017 của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Á hậu Nguyễn Thị Thúy An

Á hậu 2 Thúy An sẽ lên đường tham dự Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2018, diễn ra ở Nhật Bản vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Thúy An sinh năm 1997 đến từ Kiên Giang, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Cô từng đoạt giải phụ Miss thân thiện của cuộc thi "iss Hutech 2017.

Chỉ còn 1 tháng để chuẩn bị dự thi Hoa hậu Quốc tế, Thúy An cho biết cô phải phấn đấu gấp bội lần để có một kết quả thật tốt, mong làm nên chuyện ở đấu trường này.

Hoa hậu H'Hen Niê

H'Hen Niê là người đẹp Ê Đê đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô sẽ đại diện nước nhà dự thi Miss Universe vào cuối năm nay, theo chân các người đẹp như Phạm Hương, Nguyễn Thị Loan, Lệ Hằng...

H'Hen Niê từng thi chương trình người mẫu Vietnam's Next Top Model, sở hữu thân hình chuẩn (chiều cao 1m72, số đo 3 vòng là 84-60-93). Cô là đại diện tóc ngắn hiếm hoi của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.