Hình xăm nơi kín kẽ, hiểm hóc của 18 mỹ nhân Việt gây tò mò

Ca sĩ Tóc Tiên xăm dòng chữ "That doesn't kill me makes me stronger" (Điều không thể giết chết tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn) ở mạn sườn.

MC Vân Hugo xăm hình kim cương ở trên ngực.

Minh Triệu xăm hình ở bả vai và mạn sườn.

Ca sĩ Thủy Tiên xăm hình cánh bướm phía sau lưng.

Tú Vi bán nude khoe hình xăm phía sau bả vai.

Yaya Trương Nhi sở hữu hình xăm lớn, nằm ở vị trí khó nhìn thấy.

Hình xăm ở vị trí gợi cảm của Sĩ Thanh.

Thảo Trang xăm một hình nhỏ nhắn ở bụng.

Hương Tràm không tiết lộ ý nghĩa hình xăm ở sau lưng.

Hải Băng xăm hình dreamcatcher (lưới bắt giữ giấc mơ) ở mạn sườn. Đồng thời cô cũng xăm một vài dòng chữ sau bả vai.

Bảo Anh cũng xăm ở mạn sườn.

Chung Thục Quyên hiếm khi để lộ hình xăm nơi hiểm hóc thế này.

Hồng Quế xăm hình ở vị trí nhạy cảm không kém Chung Thục Quyên.

Andrea sở hữu một số hình xăm trên cơ thể.

MC Phương Mai xăm hình chiếc lông chim và đàn chim tượng trưng cho sự bảo vệ.

Mai Khôi xăm hình nhân mã sau lưng vì đây là cung hoàng đạo của cô.

Ngô Thanh Vân xăm tiếng Phạn sau bả vai.

Kiều Trinh xăm hình ở vị trí cực khêu gợi, hút mắt.