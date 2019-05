Hot gymer Bình Thuận được đàn ông Mỹ khen cực kỳ gợi cảm, hấp dẫn

(Dân Việt) Từ khi sang Mỹ, Huỳnh Thủy Triều đã bớt bị soi mói hay có những lời mời khiếm nhã, gạ tình hơn.

Huỳnh Thủy Triều.

Lột xác thần kỳ nhờ kiên trì với gym

Huỳnh Thủy Triều (sinh năm 1988) nổi tiếng là một gymer xinh đẹp và cá tính trong cộng đồng gym Việt Nam. Nhưng ít ai biết cô từng đau khổ vì trong quá khứ cô từng sở hữu một ngoại hình béo phì và càng đau khổ hơn khi thử các phương pháp giảm cân nhưng không thành công. Nhưng sau khi đến với gym, cuộc sống của cô đã thực sự thay đổi. Thủy Triều đã lột xác ngoạn mục trở thành một hot mom quyến rũ, nhiều đàn ông khao khát.

Huỳnh Thủy Triều hướng dẫn bài tập cơ bản để có vòng 3 săn chắc, gợi cảm.

Thủy Triều kể lại, cô đã tìm hiểu tập gym một cách bài bản và khoa học và quyết định tập gym mỗi ngày. Để có được thân hình bốc lửa với số đo 3 vòng: 92-65-95 như hiện nay cô đã vất vả với lịch tập 5 buổi mỗi tuần, mỗi lần tập 1 giờ. Những ngày tháng bạn bè vui chơi, đi mua sắm thì cô lại đổ mồ hôi trong phòng tập gym.

Người đẹp cho biết, rất nhiều người khi đến với gym thường nhanh nản chí vì hiệu quả mang lại chậm do tập sai cách. “Tôi từng mất 1 năm để làm quen với gym vì tập sai cách nên chỗ cần to không to, chỗ cần giảm không giảm nên việc thấy hiệu quả luôn là rất khó. Người tập phải thực sự kiên trì và dành tình yêu cho nó chứ không thể ngày một, ngày hai được”.

Tự tin hơn vì được khen gợi cảm, sexy

Cũng theo cô, ở Việt Nam còn có cái nhìn khá hạn chế về những nữ gymer, nhất là những cô nàng có thân hình phồn thực. "Vì có ngoại hình khá khác biệt, 3 vòng "đồ sộ" nên chuyện bị nhìn ngó, soi mói là hoàn toàn bình thường. Đi ra ngoài đường ai cũng chỉ trỏ, bàn tán như kiểu mình là người ngoài hành tinh. Còn chuyện gạ tình, rủ đi khách thì như cơm bữa. Thậm chí, người ta còn gọi điện, inbox tôi với những lời lẽ khiếm nhã chung quy cũng vì ngoại hình, các số đo nổi trội quá", hot girl Bình Thuận chia sẻ.

Nhưng thời gian vừa rồi, cô đã quyết định sang Mỹ để định cư. Cuộc sống của hot mom này cũng có những thay đổi tích cực. “Ở Việt Nam người ta thường chê tôi cơ bắp, nam tính này nọ nhưng ở bên này họ chuộng những người phụ nữ khỏe mạnh, rắn rỏi. Đi đâu cũng được khen xinh đẹp, quyến rũ”, hot girl phòng gym Bình Thuận cho biết.

Thời gian đầu mới sang, nhiều lần Thủy Triều dở khóc, dở cười khi không ai tin mình là người Việt Nam. “Ai hỏi tôi đến từ đâu, tôi trả lời đến từ Việt Nam và họ rất ngạc nhiên. Vì trong hình dung của họ, phụ nữ Việt mình vừa bé nhỏ, yếu mềm và dịu dàng lắm. Tiêu chuẩn vẻ đẹp của đàn ông phương Tây cũng khác. Họ thích phụ nữ với làn da tự nhiên, không nhất thiết phải bôi kem để có làn da trắng hơn, không cần độn ngực để có bộ ngực nở nang. Nên tôi nhận ra mình phải yêu bản thân hơn chứ không phải thay đổi vì ai cả”, người đẹp sinh năm 1988 cho biết thêm.

Bài tập đơn giản để tăng vòng 3 và giảm được vòng 2.