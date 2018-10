"Kendall Jenner phiên bản Việt" tiết lộ bí quyết có đôi môi nhìn là muốn hôn

(Dân Việt) Cô nàng xinh đẹp này khiến người hâm mộ hình dung ra siêu mẫu đình đám thế giới Kendall Jenner.

Người mẫu ảnh Lily Chen.

Lily Chen được biết đến là người mẫu ảnh và diễn viên điện ảnh. Tuy chưa thực sự tạo được dấu ấn về sự nghiệp nhưng Lily Chen gây chú ý bởi dung mạo xinh đẹp, làn da trắng hồng không tỳ vết và nét đẹp của siêu mẫu đình đám thế giới Kendall Jenner.

Nói thêm về sự so sánh này, Lily Chen bày tỏ: "Tôi nghĩ trên khuôn mặt của tôi, điểm khiến người đối diện có hình dung về Kendall Jenner là đôi mắt, khuôn mặt góc cạnh và đôi môi hơi tều. Nó là vô tình trùng hợp chứ không phải do tôi cố ý. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi có nét giống thần tượng của mình. Hơn nữa, khuôn mặt mỗi người sẽ có một khung căn bản, không thể mạo hiểm để sao chép nét đẹp ai đó một cách dễ dàng được. Vì nét đẹp góc cạnh mang đậm Tây Âu thì không hẳn người phụ nữ phương Đông nào cũng có".

Lily sở hữu đôi môi như muốn "hờn dỗi" cả thế giới.

Khuôn mặt giống chân dài đình đám thế giới Kendall Jenner.

Hơn nữa, bản thân là một nghệ sĩ, yếu tố sắc đẹp đóng vai trò quan trọng, bổ trợ rất nhiều trong xây dựng hình ảnh với công chúng. Mỗi người chúng ta có quyền được yêu chuộng cái đẹp, chúng ta có quyền đẹp hơn mỗi ngày, để sống hạnh phúc. "Vì vậy, phẫu thuật một cách có khoa học, thông minh và tinh tế, không lạm dụng quá nhiều và phải phù hợp tổng thể. Còn việc, nhan sắc giống Kendall mà khán giả so sánh, tôi biến nó thành động lực để có tinh thần và định hướng làm việc chứ không hề tạo áp lực" - Lily Chen thể hiện quan điểm về phẫu thuật.

Cô cũng nói thêm, để duy trì vẻ đẹp không nên phụ thuộc quá nhiều vào phẫu thuật mà cần sự chăm sóc từ chính bản thân mỗi người. Và điều đặc biệt nhất cũng là bộ phận khiến Lily Chen chăm chút mỗi ngày để dung mạo xinh đẹp và ngày càng giống Kendall chính là đôi môi căng mộng.

"Quan trọng nhất của việc có đôi môi gợi cảm là phải giữ cho môi luôn đủ độ ẩm. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi đắp mặt nạ hoặc kem dưỡng môi. Tuần 2 lần tẩy tế bào chết cho môi. Hay ăn trái thơm (trái dứa), sơ ri tươi để môi căng và màu đẹp - đều. Cuối cùng phải uống nhiều nước mỗi ngày" - Lily tiết lộ bí quyết để có đôi môi "vạn người mê".

Cô cũng không ngần ngại kể chuyện từng đi tiêm để có đôi môi tều gợi cảm nhưng vì dưới con mắt của bạn bè thấy rằng việc tiêm môi làm mất phom và không tự nhiên nên Lily quyết định tiêm tan. Đôi môi "nhân tạo" chỉ được LiLy để trong 2 ngày. Vốn dĩ đã có bờ môi dày, gợi cảm nên cô chỉ sử dụng phương pháp tô son over để tạo khối căng và dày hơn.

Đôi môi tều của Lily Chen từng và đang là xu hướng làm đẹp của các tín đồ làm đẹp thế giới.