Lâu rồi mới thấy Lý Nhã Kỳ "mạnh tay" chọn váy khoe vòng 1 đầy

(Dân Việt) Lý Nhã Kỳ phối đồ tinh tế với phụ kiện trang sức đẹp và sang trọng.

Vẫn lấy khuôn ngực làm điểm nhấn, thiết kế đầm trắng, phối ren ở thân dưới tạo cho người mặc sự thoải mái tuyệt đối cùng nét mềm mại tựa gió xuân. Rất hiêm hoi Lý Nhã Kỳ diện trang phục khoe "nét đẹp trời phú" của mình khi chọn chiếc váy của NTK Công Trí.

Vest trắng với phần cổ cut out táo bạo khoe khuôn ngực căng đầy, truyền tải rất rõ ràng thông điệp tự do cho phái nữ. “Just Black or White” - Lý Nhã Kỳ đã chọn 1 trong 2 màu hoàn hảo nhất cho trang phục cá tính này. Đối với những kiểu trang phục khoét sâu phần cổ, người mặc luôn phải biết cách tạo điểm nhấn để bộ trang phục thêm phần tinh tế.

Trang sức là một trong những sự lựa chọn góp phần “tô đậm” điểm nhấn chết người sau lớp cổ áo cut – out táo bạo.

Chia sẻ về bộ ảnh mới, Lý Nhã Kỳ khẳng định: Với phụ nữ, không gì quan trọng hơn là giữ cho chính mình luôn hạnh phúc để sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng mạnh mẽ. Một ngày nào đó, bạn chợt nhận ra mình đang già hơn, xấu đi… thì cũng đừng lo lắng. Yêu chính mình, làm đẹp cho chính mình theo cách của riêng mình, đó vốn dĩ là tài năng thiên phú của phái đẹp.

Vóc dáng của Lý Nhã kỳ cũng ngày càng nuột nà, hoàn hảo.

Mái mưa trẻ trung và phần tóc trên đỉnh đầu đánh phồng, khuôn mặt trang điểm tự nhiên với tone nâu hồng dịu ngọt.

Dù điệu đàng với mũ nồi màu pastel và dải dây cùng tone nhưng ánh mắt Lý Nhã Kỳ lại cuốn hút người đối diện vì vẻ trong sáng và tinh nghịch. Cựu đại sứ du lịch Việt Nam ung dung như quý tộc Pháp trong trang phục màu pastel khoe thân hình ngọt ngào như thiếu nữ. Đẳng cấp quý tộc của trang phục càng được tôn lên nhờ vòng cổ kim cương.

Không dừng lại ở đó Lý Nhã Kỳ hóa thân thành cô nàng công sở với trang phục họa tiết trái tim vỡ kèm mệnh lệnh "deadline" - nhắc nhỡ nỗi hoang mang của nhiều cô gái chốn văn phòng. Không riêng trang phục giúp tôn vóc dáng, trang sức cũng giúp Lý Nhã Kỳ biến hóa trong nhiều phong cách.