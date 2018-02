Mẹ 2 con sở hữu vòng eo 46cm nhờ công cụ làm đẹp khác người

(Dân Việt) Vòng eo nhỏ hơn cả siêu mẫu của Diana Ringo là kết quả của một thói quen làm đẹp không lấy gì làm dễ chịu!

Vòng eo chưa đầy 46cm của bà mẹ hai con Diana Ringo Phụ nữ sau khi sinh nở thường gặp nhiều phiền toái với vóc dáng phì nhiêu. Dễ nhận thấy nhất là vòng 2 của chị em, thường không được gọn gàng và săn chắc như xưa nữa. Song Diana Ringo, một bà mẹ hai con đến San Diego, Mỹ lại là trường hợp ngoại lệ! Cô sở hữu vòng eo chỉ chưa đầy 46cm - nhỏ tới mức đáng kinh ngạc ở tuổi 39, sau khi đã có một cặp sinh đôi với người chồng là sĩ quan hải quân. Tuy nhiên, tìm hiểu ngọn ngành mới rõ, vòng eo nhỏ hơn cả siêu mẫu của Diana Ringo là kết quả của một thói quen làm đẹp không lấy gì làm dễ chịu! Bà mẹ 39 tuổi đã nhờ cậy đến corset - những chiếc đai nịt giống phụ nữ thời xưa hay dùng với mục đích có được vòng 2 trong mơ. Nhưng không chỉ đeo đai nịt để định hình vòng 2 sau khi sinh, Diana còn dùng chúng từ ngày này qua ngày khác, chỉ cởi ra lúc tắm và lúc tập thể dục. Thậm chí, ngay cả khi âu yếm với chồng, cô cũng nhất mực giữ nguyên trạng thái chiếc đai nịt chật chội. Diana Ringo đã phải dùng tới đai nịt bụng (corset) ngày qua ngày từ cách đây 3 năm để có được vòng eo nhỏ hơn cả siêu mẫu Diana Ringo nói rằng chiếc đai nịt khiến cô trở nên “quyến rũ” hơn. Cô đã từng cảm thấy khủng hoảng sau khi sinh nở vì cân nặng tăng mất kiểm soát, vòng eo thì bèo nhèo. Cô không sợ béo, nhưng rõ ràng với hình thể của mình, cô khó mà tự tin. Đó là lý do mà cô tìm tới và bị “nghiện” những chiếc corset lúc nào không hay. Tới nay, Diana Ringo đã sở hữu tổng cộng 45 chiếc đai nịt trong tủ, với trị giá lên tới gần 45 triệu! Brett, chồng cô ban đầu không mấy hài lòng với cách làm đẹp kỳ lạ của vợ! Quan trọng hơn hết là anh lo cho sức khỏe của cô. Tuy nhiên, khi cùng nhau tới gặp bác sĩ và biết rằng vợ mình đang rất khỏe mạnh, Brett không còn ý kiến gì nữa. Song anh chỉ mong vòng eo của vợ mình sẽ dừng lại ở con số 46cm, đừng nhỏ thêm nữa! Hình thể trước đây của Diana Ringo - khá màu mỡ và không còn săn chắc sau khi sinh con Cô sở hữu 45 chiếc corset ở thời điểm hiện tại Chồng cô hy vọng vòng 2 của vợ mình sẽ không nhỏ thêm nữa

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo