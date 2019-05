Nàng đấu sĩ cá tính ngút ngàn của Louis Vuitton

(Dân Việt) Show Louis Vuitton lăng xê những kiểu mốt phá cách, mạnh mẽ.

Trung tâm bay TWA, được thiết kế bởi Eero Saarinen vào năm 1962, trông giống như một khối đĩa bay của người ngoài hành tinh, nằm giữa sân bay 747 của JFK được Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton - Nicolas Ghesquière chọn là “một tác phẩm tuyệt vời”, hiện đại sẽ gây ấn tượng với các thế hệ sắp tới. Nơi đây đã đóng cửa gần 20 năm trước, nhưng nó đẹp mãi trong lòng công chúng. Các nhà sản xuất của bộ phim về toán cướp nổi tiếng Ocean Ocean 8 đã tổ chức một chương trình trong sảnh rộng lớn của nó, và trước đó, nó đã xuất hiện trong tác phẩm của Steven Spielberg, Catch Me If You Can. Tuần tới, sau khi cải tạo nhiều năm, nó sẽ mở cửa trở lại như một khách sạn, hoàn chỉnh với hơn 500 phòng và một bể bơi vô cực.

Với các “tiếp viên” trong show của nhà mốt hai chữ cái L và V đan lồng, váy ngắn và phụ kiện lấy cảm hứng từ những chiếc túi bay mang tính biểu tượng của TWA. Tay áo cánh dơi và váy bong bóng mốt từ 1980, nhưng quần short và giày chiến đấu cap-toe lại từ năm 1990. Những chiếc áo nhung tay phồng cảm hứng từ thời Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Ghesquière đã pha trộn những kiểu mốt hot của mọi thập kỷ khác nhau cùng một lúc.

Với các các bộ sưu tập Resort của mình, Giám đóc sáng tạo của Louis Vuitton có xu hướng làm mọi thứ vui tươi hơn các bộ sưu tập theo đúng mùa mốt chính ở Paris. Ngay trước Thế vận hội Mùa hè 2016, buổi trình diễn của anh tại Bảo tàng Rio 51 Niterói đã mang lại cho người hâm mộ bộ sưu tập cảm hứng thể thao, năm ngoái, chương trình Resort tại Fondation Maeght đầy nghệ thuật của Provence, là bữa tiệc hoàn hảo của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa chiết trung

Bộ sưu tập mới nhất của LV được mô tả là một bộ sưu tập lòe loẹt, dành riêng để làm sống lại nghệ thuật thay đồ. Những vạt nhung panne đầy gợi cảm được treo trên vai của những chiếc áo, những chiếc áo nhỏ xíu được đính pha lê, và bức phù điêu nổi tiếng của Tòa nhà Chrysler đã xuất hiện trên những bức thêu kim loại hình học trên áo khoác có khóa kéo, cũng như trên những chiếc áo choàng .

Như một quy luật, càng đẹp, càng gây ấn tượng. Ví dụ điển hình mà bạn có thể thấy: Đôi cánh capelet lót của Marte Mei van Haaster, vốn là món trang sức quý giá hơn quần áo may sẵn và trông thực sự lộng lẫy áp đảo mọi thứ khác. Cùng ngắm những thiết kế đẹp và ấn tượng của LV Cruise.

Những thiết kế đầy nữ quyền của Louis Vuitton.