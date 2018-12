Nghi tiêm môi đóng MV 16+, Phương Trinh Jolie tung bằng chứng

Nghi tiêm môi đóng MV 16+, Phương Trinh Jolie tung bằng chứng

(Dân Việt) Phương Trin Jolie khẳng định cô không hề tiêm môi để hình ảnh quyến rũ hơn trong MV Nobody Like You.

Một khoảnh khắc của Phương Trinh Jolie trong MV với đôi môi dày

Phương Trinh Jolie vừa trình làng một MV cộp mác 16+ với tên gọi Nobody Like You. Ngoài giọng hát, thân hình nóng bỏng thì diện mạo xinh đẹp của cô nhanh chóng nhận được sự thu hút của người hâm mộ. Đáng nói nhất chính là đôi môi tều gợi cảm. Trước tin đồn, tiêm môi để quay MV, tạo cuốn hút, nữ ca sĩ chia sẻ thẳng thắn.

Cô không cần trả lời nhiều mà sẽ đưa ra hình ảnh để minh chứng, hình thuở nhỏ và hiện tại bây giờ. Khi quay MV nhờ vào tiểu xảo của make up - công thức tạo môi dày cơ bản và thịnh hành được rất nhiều người học hỏi ngày nay. Chỉ cần vẽ vành môi rộng ra là có được đôi môi dày, tều chuẩn xu hướng.

Cô tung hình ảnh môi dày từ nhỏ.

Đôi môi dày "gia truyền" được kế thừa từ mẹ.

Nàng ca sĩ gốc An Giang nói thêm: "Cơ bản môi tôi to từ bé giống mẹ, nhất là môi dưới. Nên khi make up chỉ cần vẽ môi trên to hơn 1 chút, ăn gian 1 chút là có được đôi môi trong mơ".

Trả lời về việc có đôi môi to từ nhỏ, Phương Trinh Jolie nhớ lại, khi còn nhỏ cô từng bị trêu chọc rất nhiều và lớn lên đã có ý định phẫu thuật môi dưới nhỏ lại. Cô còn trách vui mẹ "sao con giống mẹ chi môi trề thề lề quá".

Môi dưới của cô dày hơn so với môi trên

Đôi môi dày hơn nhờ makeup