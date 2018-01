Nghiện “bơm vá”, bà mẹ xinh đẹp hóa kinh dị sau bơm môi

Sally Roberts khá xinh đẹp với gương mặt thanh thoát trước khi bơm môi Sally Roberts, một bà mẹ trẻ đến từ Wrexham, một thị trấn ở Wales, tự nhận mình trông như “nhân vật bước ra từ phim kinh dị” sau khi thực hiện bơm môi ở một thẩm mỹ viện được cho là có uy tín tại địa phương. Qua những hình ảnh Sally Roberts chia sẻ, có thể thấy đô môi của cô phồng rộp, nham nhở với đống chất lỏng như muốn trào ra đến nơi. Cùng với mặt tiền không lấy gì làm đẹp đẽ ấy, cảm giác mà bà mẹ trẻ phải chịu đựng còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Cô bị những cơn đau hành hạ, không thể ăn uống và dĩ nhiên, đến cả chuyện nói năng với mọi người cũng gặp khó khăn. Sally đã lập tức tới tìm cơ sở thẩm mỹ nọ và đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh, giảm đau với liều lượng lớn, sau khi chẩn đoán cô bị dị ứng với chất làm đầy được dùng để tiêm vào môi. Và đôi môi nhìn như phim kinh dị mà bà mẹ trẻ lãnh hậu quả sau tiêm filler Trước đó, Sally Roberts tự nhận mình là một người “yêu botox” và chưa bao giờ gặp bất cứ tình huống tương tự nào trước đây. Vậy nên cô đã muốn thực hiện việc bơm môi từ lâu lắm rồi... Thế nhưng, khi những hình ảnh của chính mình đập vào mắt, nhìn không khác gì phim kinh dị, cô đã tự nhắc nhở bản thân và cảnh bảo mọi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định dấn thân vào bất cứ quy trình làm đẹp nào. Sally Roberts nói cô còn không dám đăng tải toàn bộ tình trạng của mình, vì nó thực sự khủng khiếp hơn cả những gì mọi người đang tưởng tượng. Ngoài đôi môi sưng phồng, khuôn mặt của cô cũng bị biến dạng. Đây quả là bài học cho những chị em thích làm đẹp bằng botox, filler mà không tìm hiểu kỹ và không lường trước được những khả năng xấu có thể xảy ra. Tiêm filler vào môi chỉ là một thủ thuật đơn giản nhưng không ít người đã bị dị ứng dẫn tới nhiễm trùng nghiêm trọng

