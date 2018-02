Người đẹp 9X thon thả khó tin dù ăn thứ này cả ngày

(Dân Việt) Chân dài sinh năm 1990 có một thói quen ăn uống vô cùng kỳ cục!

Sinh ra tại một quốc gia thuộc bán đảo Balkan nên khi phải thường xuyên tiếp xúc với những bộ đồ bơi vì lý do công việc, Dajana Gudic cũng không lấy gì làm xa lạ. Chân dài 9X bước chân vào nghề mẫu từ năm 15 tuổi một cách hết sức tình cờ, không hẹn trước. Cô cũng có thời gian làm việc với vai trò biên tập viên thời trang nên kiến thức về thời trang của cô nàng sở hữu gương mặt xinh như búp bê Barbie là cực kỳ đáng nể. Không chỉ có gương mặt đẹp, vóc dáng của Dajana Gudic cũng là điều khiến người ta có thể nhắc đến cả ngày mà không thấy chán. Cô cao 1m74, sở hữu 3 vòng cực kỳ cân đối là 84-65-88. Thường xuyên tập squat nên vòng 3 của người đẹp cực kỳ săn chắc và cong vút trong các bộ ảnh. Nhưng chân dài sinh năm 1990 lại có một thói quen ăn uống vô cùng kỳ cục! Cô thích ăn và ăn nhiều chocolate đến nỗi chính cô cũng phải ngạc nhiên không hiểu sao tới giờ hàm răng của mình chưa bị phá hủy! Người đẹp có thể ăn tất cả các loại chocolate trên đời, từ ít đường, nhiều đường, nhân rượu, nhân hoa quả và ăn ngay sau các bữa ăn. Nhưng lạ thay, vóc dáng của cô vẫn vô cùng thon thả, thậm chí khiến nhiều đồng nghiệp cũng phải ghen tị thay! Dù bận rộn công việc nhưng Dajana Gudic luôn muốn tận hưởng một cuộc sống bình thường bên gia đình và muốn có bạn trai. Hình mẫu bạn trai lý tưởng của mỹ nhân Bosnia là chân thành, thật thà, biết tôn trọng bạn gái và là một quý ông đích thực. Cô cũng là tuýp người hiện đại, rất coi trọng chuyện “giường chiếu” trong một mối quan hệ yêu đương. Liệu có phải vì “chuyện ấy” cũng là bí quyết giúp Dajana Gudic có được vóc dáng thần tiên hay không? Cô chưa từng khẳng định nhưng có lẽ các fan sẽ sớm tìm ra câu trả lời!

