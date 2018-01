Người phụ nữ bị chồng bỏ vì giảm cân nay đã tìm được hạnh phúc

(Dân Việt) Angela Crickmore đã gặp được tình yêu của đời mình sau khi trở thành HLV thể hình.

Cùng một người nhưng là hai hình ảnh khác hẳn, chỉ cách nhau vài năm Angela Crickmore năm nay 38 tuổi, đến từ Anh quốc. Cô đang tận hưởng niềm hạnh phúc tột cùng khi vừa sở hữu một hình thể săn chắc sau giảm cân, lại vừa được chính khách hàng của mình ngỏ lời cầu hôn! Angela Crickmore vốn không phải một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô đã trải qua hai đời chồng và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc thêm lần thứ 3. Khi còn đi học, Angela khá mảnh mai. Nhưng không hiểu sao, khi bước qua độ tuổi 20, cô càng tăng cân không kiểm soát. Đỉnh điểm số cân cô sở hữu là 82kg nhưng chồng con cô khi ấy vẫn nói rằng cô rất đẹp. Angela Crickmore chỉ có ý định thay đổi ngoại hình khi họ hàng và bạn bè khuyên nhủ. Vậy là cô bắt đầu với việc đi bộ, rồi chạy bộ, rồi sau đó là tới phòng gym và ăn uống một cách khoa học hơn. Chỉ vì muốn đẹp hơn, người phụ nữ này bị chồng con ruồng bỏ Thay vì ăn đồ ăn nhanh hay ăn với khẩu phần lớn mỗi bữa như trước, Angela học cách chia nhỏ bữa ăn, ăn nhiều thịt nạc, khoai lang, quả bơ và các loại hạt. Nhưng ngày Angela bắt đầu nhìn thấy thành quả giảm cân cũng là ngày chồng và con cô rời xa cô, bởi họ không có ý định chia sẻ thói quen ăn uống cũng như tập luyện mà vợ mình, mẹ mình đang áp dụng. Dẫu rất buồn song Angela, khi ấy 34 tuổi, nói rằng cô không hề hối hận. Được sống một lối sống khỏe mạnh, sở hữu thân hình cân đối và trở thành huấn luyện viên thể hình mới đúng là mong ước của cô. Cũng nhờ cuộc lột xác ngoạn mục và cuộc rẽ ngang về công việc ấy mà Angela Crickmore gặp được tình yêu của đời mình - Mark Rogers, 51 tuổi. Mark vốn ban đầu tìm đến huấn luyện viên Angela Crickmore để giảm cân, tìm kiếm cơ bụng 6 múi nhưng anh đã sớm phải lòng vì huấn luyện viên xinh đẹp và nhiệt tình chỉ sau ít ngày tiếp xúc. Họ chuyển tới sống cùng nhau chỉ sau một tuần rưỡi gặp gỡ và chưa đầy 2 tháng sau, người phụ nữ từng trải qua hai đời chồng được khách hàng của mình cầu hôn. May mắn thay, Angela Crickmore đã gặp được tình yêu của đời mình sau khi trở thành HLV thể hình Angela Crickmore của hiện tại đã giảm được gần 32kg so với thời điểm nặng nhất, quần áo giảm từ size 18 xuống size 6, sở hữu ba vòng săn chắc cùng gương mặt góc cạnh, ưa nhìn hơn hẳn. Cô cũng tự tin mặc những trang phục sexy như bikini và quan trọng nhất, nhờ khỏe đẹp mà cô đã tìm được tình yêu định mệnh của đời mình. Hình thể đáng ghen tị của bà mẹ U40 sau nỗ lực giảm cân Cô là nguồn động lực cho rất nhiều bà mẹ sở hữu vóc người quá khổ

