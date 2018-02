Nữ VĐV Olympic vừa xinh vừa điệu: thích xỏ khuyên, xăm mình, đắp mặt nạ

(Dân Việt) Những chiếc khuyên mũi xinh xắn khiến vận động viên sinh năm 1995 nữ tính thêm vài phần.

Không giống như hình ảnh giản dị, thậm chí xuề xòa thường thấy của các vận động viên thể thao, Rowan Cheshire là một cô nàng cực điệu và rất chịu khó làm đẹp. Rowan Cheshire năm nay 23 tuổi, mang quốc tịch Anh. Cô là vận động viên trượt tuyết tự do sẽ tham dự Olympic mùa đông tại PyeongChang sắp tới. Sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, Rowan Cheshire còn rất chăm chỉ rèn luyện hình thể để có được vóc dáng hoàn hảo. Vòng eo nổi rãnh của người đẹp cùng vòng 3 cong vút là thành quả của chuỗi ngày làm đẹp gian khổ. Rowan thường xuyên làm bạn với các loại tạ. Đối với một vận động viên như cô, thể lực là điều không thể không có! Tập leo núi trong nhà để tăng thêm sức bền. Ngoài tập luyện thể thao, Rowan Cheshire còn rất mê xỏ khuyên và xăm mình! Cô nàng có khá nhiều hình xăm ấn tượng trên cơ thể, trong đó có loạt hình xăm lớn ở toàn bộ cánh tay và má ngoài đùi trái. Những chiếc khuyên mũi xinh xắn khiến vận động viên sinh năm 1995 nữ tính thêm vài phần. Thay đổi kiểu tóc hay thử nghiệm nhiều kiểu trang phục cũng là sở thích rất đỗi “con gái” của Rowan Cheshire. Sẵn mái tóc óng ả nên Rowan lúc thì buông xõa, lúc buộc đuôi ngựa, lúc tết đuôi sam, lúc lại uốn nhẹ hay nhuộm hồng cực chất chơi! Có thể nói cô là một trong những nữ vận động viên trượt tuyết điệu đà nhất mùa Olympic năm nay! Người đẹp có rất chăm đắp mặt nạ dù lịch tập luyện bận tối mắt. Chăm chỉ làm đẹp như thế, bảo sao Rowan Cheshire không được săn đón dù Olympic còn chưa diễn ra.

