Siêu mẫu U60 dáng đẹp không tưởng nhờ làm kỳ quặc trong bếp

(Dân Việt) Ở độ tuổi U60, Yasmin Le Bon vẫn làm mẫu áo tắm cực ngọt!

Năm nay đã 53 tuổi nhưng siêu mẫu Yasmin Le Bon trông chỉ như mới ngoài 30. Cô là siêu mẫu cực thành công và luôn được xếp vào hàng ngũ những chân dài giàu có nhất thập niên 80. So với hình ảnh trên tạp chí Vogue cách đây 33 năm, Yasmin Le Bon không có quá nhiều khác biệt! Ở tuổi 53, cô vẫn rất trẻ đẹp, vẫn duy trì được làn da sáng mịn cùng vóc dáng gọn gàng đáng ao ước. Bí quyết của mỹ nhân Anh nhưng lại có cái tên rất “Pháp” nằm ở việc tập thể dục thể thao đều đặn. Cô tập Pilates tuần 3 lần, võ thuật hàng ngày và mỗi tuần nhiều tiếng đồng hồ nữa trong phòng gym. Siêu mẫu 53 tuổi rất yêu thích môn võ Vịnh Xuân của Trung Quốc. Cô mê môn võ này tới nỗi đã bị đau trong suốt một thời gian dài cho tập luyện quá mức. Yasmin Le Bon còn tập những động tác đơn giản ngay cả khi đang đứng trong bếp! Người đẹp U60 bật mí thậm chí khi đang đợi chiếc chảo được làm nóng trên bếp, cô cũng tranh thủ tập squat và lunge để duy trì phần thân dưới săn chắc. Ngoài những bí quyết tập luyện trên, Yasmin Le Bon cũng là người ăn chay thuần. Cô từng phải nhập viện vì thiếu dinh dưỡng khi còn trẻ, vậy nên nhiều năm trước, cô đã chuyển qua chế độ ăn chay thuần, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe. Người đẹp cũng có thói quen ăn uống khá ngược đời: ăn ít vào ban ngày và nhiều hơn vào buổi tối. Song có lẽ do vận động (quá) nhiều nên dù buổi tối có dùng khẩu phần ăn lớn hơn một chút, cô vẫn không bị béo phì. Ở độ tuổi U60, đang trải qua thời kỳ mãn kinh như nhiều phụ nữ khác, Yasmin Le Bon vẫn làm mẫu áo tắm cực ngọt!

