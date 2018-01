Tăng 10kg và hóa mỹ nhân, cô gái chứng minh gầy không bao giờ đẹp

(Dân Việt) Laura Amy muốn nhắn gửi tới tất cả các cô gái rằng, gầy gò chưa bao giờ là đẹp.

Sở hữu hình thể nóng bỏng, Laura Amy hiện đang là người mẫu, huấn luyện viên thể hình rất được yêu thích tại Úc. Cô nàng có hơn 400 ngàn người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram. Tuy nhiên, sắc vóc gợi cảm của Laura Amy ngày hôm nay là nỗ lực của việc tập luyện chăm chỉ và chế độ ăn uống đã giúp cô giúp tăng tới 10kg. Hình ảnh bên trái là Laura Amy thời điểm cách đây 2 năm. Lúc ấy, cô chỉ nặng 39kg, không khác gì một bộ xương di động. Laura Amy khi ấy mặc gì cũng xấu, đặc biệt là bikini. Cô đã thực sự bị sốc sau khi tận mắt nhìn những hình ảnh cơ thể gầy trơ xương, trước sau phẳng lì của mình, từ đó quyết tâm cải thiện! Nhưng trên đời vốn không có gì quá dễ dàng. Laura Amy khi ấy mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng. Phải mất tới hơn 1 năm, cô mới cải thiện được tình hình, không còn sợ thức ăn và biết chủ động tìm những thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Cô đã tăng được tới 10kg tính tới thời điểm hiện tại! 10kg so với các cô gái khác có thể là cơn ác mộng, nhưng với Laura Amy, đó là một giấc mơ mà cô chưa từng dám mơ tới. Trước kia, thể thao đối với Laura Amy chỉ là chạy bộ mỗi ngày 60 phút trên máy thì giờ đây, cô có mặt gần như cả tuần ở phòng tập, phần vì công việc, phần vì cô muốn rèn luyện hình thể mọi lúc mọi nơi. Laura Amy muốn nhắn gửi tới tất cả các cô gái rằng, gầy gò chưa bao giờ là đẹp. Bạn chỉ đẹp khi có một hình thể cân đối, ăn ngon miệng và vận động thường xuyên. Laura Amy của hiện tại được nhiều thương hiệu đồ bơi, nội y và thực phẩm chức năng mời cộng tác không chỉ vì hình thể hoàn hảo, mà còn vì nghị lực của cô trong công cuộc cải thiện bản thân. Đường cong của Laura Amy hiện tại là ước ao của bao cô gái.

