"Thảm họa mỡ" một thời hóa mỹ nhân nhờ kiêng 2 thứ này

(Dân Việt) Người đẹp ép bản thân phải kiêng hoàn toàn 2 thứ là nguyên nhân hàng đầu gây thừa cân và khiến da dẻ xuống cấp.

Nổi lên từ các show thực tế của Anh quốc như Geordie Shore hay Ex on the Beach, Vicky Pattison hiện nay luôn nằm trong danh sách các mỹ nhâ sở hữu thân hình đáng ngưỡng mộ nhất nước Anh. Cao 1m68 và sở hữu ba vòng cân đối 89-63-86, Vicky Pattison có rất nhiều sự lựa chọn về trang phục khi xuất hiện trước công chúng. Thân hình nóng bỏng của cô không chỉ có ở trên các tạp chí, mà ngoài đời, dưới ống kính paparazzi, Vicky Pattison cũng cực tự tin với hình thể chuẩn. Song đó là chuyện của hiện tại. Cách đây khoảng 3 năm, mỹ nhân Anh quốc trông phì nhiêu thế này cơ! Bikini khi ấy với cô thực sự là cơn ác mộng vì nó khiến ngôi sao truyền hình thực tế lộ tất cả những khuyết điểm trên cơ thể. Bằng sự quyết tâm, người đẹp sinh năm 1987 đã giảm được tới 4 size quần áo và lần đầu tiên trong đời cảm thấy tự tin với vẻ bề ngoài. Bí quyết của cô là luyện tập 6 ngày/tuần và tập các bài có cường độ cao, đốt mỡ nhanh trong khoảng 20-40 phút mỗi ngày. Cô chạy bộ, tập yoga, boxing, nâng tạ, squat để sớm đẩy đi đống mỡ thừa cùng phần da bèo nhèo. Nhưng quan trọng không kém chế độ luyện tập khắt khe đó là ăn uống. Người đẹp ép bản thân phải kiêng hoàn toàn 2 thứ: đồ uống có cồn và đồ ăn vặt, bởi đó là nguyên nhân hàng đầu gây thừa cân và khiến da xuống cấp. Vicky Pattison cũng giảm tinh bột, tăng lượng protein trong các bữa ăn theo chỉ dẫn của các chuyên gia để nhanh đạt được hiệu quả giảm cân. Cô cũng ăn thêm một bữa ăn nhẹ và dùng trà mỗi buổi chiều để giảm áp lực ăn uống cho bữa tối - thường là bữa dễ gây béo phì nhất. Trà xanh, cá hồi, rau xanh... là những thực phẩm yêu thích của Vicky Pattison. Cũng nhờ trà xanh mà cô không còn hứng thú với rượu và nước ngọt có ga nữa. Với cân nặng ở mức 56kg hiện tại cùng lượng mỡ luôn được kiểm soát, Vicky Pattison giờ đây hoàn toàn hài lòng với thành quả hình thể mà mình đạt được. Dẫu vậy, cô luôn nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng nếu không muốn trở về hình dạng như trước kia.

