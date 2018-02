Tiểu thư hội con nhà giàu Việt: "15 tuổi đã kiếm được 500 - 1000USD/tuần"

(Dân Việt) Nhìn bề ngoài mong manh, tiểu thư là vậy nhưng mấy ai biết được 15 tuổi Hoa hậu người Việt tại Úc đã phải đi làm thêm kiếm tiền.

Hoa hậu người Việt tại Úc Jolie Nguyễn

Là một nghệ sĩ, ít ai có đủ giây phút trầm lặng trải lòng về cuộc sống riêng tư và Jolie Nguyễn - Hoa hậu người Việt tại Úc cũng nằm trong số đó. Ngoài những hình ảnh lung linh, xinh đẹp trên mạng xã hội của một cô nàng có gương mặt còn chưa in dấu hằn của thời gian, của khó khăn hay cực nhọc, một nàng tiểu thư kiêu kỳ... nhưng đó cũng chỉ là bề nổi.

Nhân dịp đầu năm 2018, cùng lắng nghe những chia sẻ của Jolie Nguyễn sau một năm trở về Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật.

- Năm 2017, người hâm mộ đặt biệt danh cho bạn là “Nữ hoàng sự kiện”, bạn nói sao về điều này?

Tôi cảm thấy thú vị với danh hiệu này. Bởi giữa rất nhiều người đẹp khác nhau, khán giả vẫn nhận ra và nhớ đến tôi tại các sự kiện. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi chỉ đi sự kiện. Tôi vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật, rèn luyện bản thân để xứng đáng với lòng tin của người hâm mộ.

- Với 2 biệt danh “Nữ hoàng sự kiện” và “Tiểu thư hội con nhà giàu”, Jolie thích cái tên nào hơn?

Mỗi cái tên đều có những điểm thú vị riêng. Trong đó, "Tiểu thư hội con nhà giàu" là bất ngờ nhất khi tôi được xuất hiện trên một trang báo uy tín của Mỹ. Bởi sau lần ấy, đông đảo khán giả muốn tìm hiểu hơn về cuộc sống cá nhân của tôi. Dù vậy, là một nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tôi muốn khán giả nhớ đến mình bởi những dự án nghệ thuật, với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ chứ không riêng gì hình thức bề ngoài.

Jolie Nguyễn tại Tuần lễ thời trang Seoul 2017

- Mỗi lần tham gia sự kiện, cát xê của Jolie là bao nhiêu?

Thật ra cát xê chỉ là yếu tố nhỏ quyết định tôi có tham gia sự kiện đó hay không. Điều khiến tôi lựa chọn một sự kiện và xuất hiện chính là nhãn hàng có uy tín, nội dung chương trình phù hợp với hình ảnh tôi xây dựng. Khi bạn nhận mức cát xê cao cũng đồng nghĩa với việc chi phí mình bỏ ra cho trang phục, makeup, phụ kiện phải tương xứng. Tôi từng chấp nhận mức chi phí 10 triệu để tham gia chụp ảnh lookbook cho một nhãn hàng thân thiết cách đây 2 năm. Còn lại, các chi phí trung bình khác đủ giúp tôi có cuộc sống độc lập, thoải mái tại Việt Nam mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình.

Với vai trò là người định hướng xu hướng thời trang cho công chúng, nếu như thiếu chỉn chu thì sẽ không được đón nhận. Tôi luôn ý thức được điều này và nỗ lực để hoàn thiện bản thân mỗi lần tham dự sự kiện. Dù tốn kém nhưng mọi thứ hoàn toàn xứng đáng.

- Người ta nói làm hoài 1 thứ nhiều lần cũng chán, có khi nào Jolie cảm thấy mệt mỏi vì phải đi sự kiện quá nhiều?

Thật ra tôi nghĩ đi sự kiện cũng là một cách để tôi đến gần người hâm mộ. May mắn dù mới về Việt Nam, tôi tìm được ê kíp ăn ý từ stylist, make up, các nhà thiết kế... Mọi việc luôn chuyên nghiệp nên tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi hay ngán khi đi sự kiện quá nhiều. Hi vọng trong năm 2018, bên cạnh các sự kiện, khán giả sẽ đón nhận Jolie Nguyễn ở những vai trò mới.

Tôi không nghĩ rằng cứ đi sự kiện nhiều thì được gọi thành công như ca sĩ đắt show đi hát. Quan trọng, bạn khiến người hâm mộ nhớ đến mình như thế nào ở mỗi lần xuất hiện đó.

Jolie Nguyễn khẳng định trao vương miện cho cô là đúng đắn

Chụp hình thời trang giúp Jolie Nguyễn có được nguồn thu nhập ổn định

- Sự kiện Jolie đầu tư khủng nhất trong năm 2017 là gì?

Tôi quan niệm không phải cứ đồ hiệu là sẽ làm mình đẹp ra hay sang hơn. Khi lựa chọn một bộ trang phục tham gia sự kiện, tôi đề cao vấn đề về sự phù hợp nhiều hơn. Tôi từng đầu tư một bộ set đồ gần 2 tỷ đồng khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Gần nhất là tuần lễ thời trang Seoul, tôi chi hơn 500 triệu đồng cho 7 set đồ khác nhau, từ mạnh mẽ đến nữ tính. Tổng hành lý đến với Seoul Fashion Week hơn 100 kg. Đây có thể được xem là lần đầu tư khủng nhất về mặt hình ảnh của tôi cho sự kiện quốc tế.

- Ngoài tham dự các sự kiện, Jolie kiếm thêm thu nhập từ những nguồn nào?

Kinh doanh mỹ phẩm là một nguồn thu quan trọng giúp tôi ổn định cuộc sống tại Việt Nam. Có nhiều người nghĩ rằng vì tôi là "con nhà giàu" nên được bố mẹ lo hết mọi thứ. Nhưng thật ra, những gì tôi có được hôm nay đều là mồ hôi nước mắt của tôi, gia đình chỉ ủng hộ phần lớn về mặt tinh thần để tôi thêm nỗ lực. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi từng chấp nhận bán hàng trong siêu thị để có tiền mua những thứ mình thích.

- Bạn có thể nói rõ hơn về công việc làm thêm đó?

Ở Úc, 15 tuổi 9 tháng là bắt phải đi làm. Thậm chí trường học còn tìm việc cho các bạn học sinh. Tôi thường làm thêm sau giờ học, cuối tuần và cả kỳ nghỉ hè. 15 tuổi tôi đã bắt đầu với công việc làm thêm trong siêu thị. Trung bình mỗi tuần, tôi kiếm được từ 500 - 1000 USD (khoảng từ 12 - 23 triệu đồng). Đến năm 18 tuổi, tôi nhận làm 2 việc cùng một lúc.

- Xinh đẹp như Jolie, đi làm thêm có gặp vấn đề gì không?

Tôi thường xuyên bị tán tỉnh. Thế nhưng, về Việt Nam, tôi mới có mối tình đầu tiên.

Thành công có được không phải dễ dàng

Năm 2017 là một năm đáng nhớ cho sự nghiệp của nàng "Tiểu thư hội con nhà giàu"

- Quay lại câu chuyện chính, năm 2017 có quá nhiều cuộc thi Hoa hậu và Jolie có lo ngại người hâm mộ sẽ không còn nhớ tới mình?

Tôi nghĩ các hoa hậu đều có một bước đệm vững chắc là đăng quang cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, để khán giả nhớ đến thì đòi hỏi người đó phải có năng lực và khẳng định mình. Đó là lí do tôi muốn trải nghiệm nhiều thứ khác nhau để chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng việc lựa chọn tôi trở thành hoa hậu là một quyết định đúng đắn.

Đi sự kiện là hình thức giúp hoa hậu đến gần với người hâm mộ, đồng thời giúp họ có chi phí ít nhiều cho cuộc sống cá nhân. Thế nhưng, nếu xem đi sự kiện là một nghề thì tôi đã không nỗ lực kinh doanh. Bởi kinh doanh không chỉ giúp tôi có nguồn thu nhập để làm đẹp hình ảnh, nó cũng là cách tôi chứng minh năng lực bản thân.

- Trong thời khắc thiêng liêng của đầu năm mới Tết Nguyên Đán 2018, Joie có muốn gửi lời chúc tới người hâm mộ?

Nhân dịp năm mới, tôi chúc tất cả khán giả, đặc biệt là những người đã yêu mến và ủng hộ Jolie Nguyễn trong suốt thời gian qua một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc tất cả mọi người đón một mùa xuân ý nghĩa!