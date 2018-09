Trần Tiểu Vy khóc khi về Hội An gặp bố mẹ, fan vây kín

(Dân Việt) Hội An "thất thủ" khi chào đón tân Hoa hậu Việt Nam - Trần Tiểu Vy.

Trần Tiểu Vy trở về quê nhà sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Khi biết tin Hoa hậu Trần Tiểu Vy trở về, người dân Quảng Nam nói chung rất háo hức đón chờ. Tuy không thông báo rộng rãi nhưng có rất nhiều người đứng chờ tại sân bay và nhà của tân hoa hậu tại Hội An.

Bố Hoa hậu Tiểu Vy - anh Trần Hải Mỹ cũng xuất hiện để đón con gái dù vừa trải qua cơn tai biến. Trước đó, anh không thể có mặt trong đêm chung kết để chứng kiến giây phút đăng quang của con gái.

Trần Tiểu Vy vui mừng khi được gặp lại bố mẹ sau đăng quang

Rất đông người dân Hội An đã đến chúc mừng và chào đón Tiểu Vy trở về khiến đoạn đường vào phố cổ kẹt cứng. Người dân xứ Quảng vui mừng và tự hào về cô gái 18 tuổi đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Hoa hậu Tiểu Vy xúc động khi gặp lại bà ngoại và gia đình. Bà đã từ Bình Thuận vào Hội An để chờ đón cô. Để đón tiếp bà con, mẹ Hoa hậu Tiểu Vy đã tự tay nấu món cơm gà truyền thống của Hội An để mời mọi người. Đây cũng là món ăn Tiểu Vy yêu thích. Ngoài giờ đi học, Tiểu Vy có sở thích nấu ăn, một phần do ảnh hưởng từ mẹ. Tiểu Vy vẫn thường nấu cho gia đình những món ăn đơn giản, mỗi lần về nhà, cô đều cùng mẹ đi chợ và nấu ăn.

Trần Tiểu Vy xúc động khi gặp lại bố mẹ, gia đình

Rất đông người dân Quảng Nam đón chào Hoa hậu Tiểu Vy ở sân bay

Rất đông người hâm mộ háo hức được gặp Tiểu Vy

Nhiều người dân Hội An tới nhà chúc mừng tân hoa hậu

Những hình ảnh khác của Tiểu Vy khi trở về quê nhà