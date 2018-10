5 máy ảnh LG V40 ThinQ có loại bỏ giới hạn nhiếp ảnh smartphone?

(Dân Việt) Việc thêm khả năng zoom - đặc biệt là tele - là một trong những điều cuối cùng mà nhiếp ảnh điện thoại cần phải giải quyết.

Zoom kỹ thuật số, bất kể việc triển khai khéo léo như thế nào, đã không thể tái tạo chất lượng như của zoom quang. Vì vậy, các nhà sản xuất điện thoại đã bắt đầu thêm ống kính thứ hai, dài hơn tiêu cự vào thiết bị hàng đầu của họ để giúp người dùng phóng to và cũng tạo bức ảnh chân dung trông tự nhiên hơn. V40 ThinQ là smartphone đầu tiên trên thị trường có 5 camera. LG đã thực hiện cách tiếp cận này tốt hơn, với đầy đủ ba máy ảnh trên mặt sau của V40 ThinQ. Ngoài ống kính tele 2x phổ biến, nó còn có một ống kính góc rộng. Ở mặt trước, V40 ThinQ có một cặp máy ảnh để cho phép nó tạo ra độ sâu chính xác hơn và do đó, nền dễ chịu hơn cho ảnh chân dung hoặc ảnh nghệ thuật. 5 máy ảnh LG V40 ThinQ có điều gì thú vị? V40 ThinQ bao gồm 3 camera chính (mặt sau): một góc rộng 16 MP với góc nhìn 107 độ, một tiêu chuẩn 12 MP với ống kính f/1.5 và một tele 12 MP với zoom quang 2x. Đáng chú ý là LG cũng đã nhồi nhét một cảm biến lớn hơn vào máy ảnh chính của nó với kích thước điểm ảnh lên đến 1,4 micro - kích thước tương tự như trong các điện thoại hàng đầu mới của Apple. Hệ thống camera phía sau sử dụng tính năng tự động lấy nét theo pha (PDAF) mà LG cho biết cung cấp khả năng lấy nét nhanh hơn 50% so với các mẫu trước đó. Độ trễ màn trập cũng đã được cắt giảm một nửa. Các camera phía trước là một góc rộng 5 MP với một trường nhìn 90 độ, và một camera tiêu chuẩn 8 MP. Các camera kép cho phép điều chỉnh độ mờ nền bằng cách sử dụng ước lượng độ sâu. Mặc dù vậy các đánh giá ban đầu cho thấy nó không hoàn toàn đạt tiêu chuẩn như các điện thoại hàng đầu đạt được. Đặc biệt, máy ảnh tele không có ổn định quang học, vì vậy nó gặp sự cố trong điều kiện ánh sáng yếu. 3 máy ảnh sau - sống lại kỷ nguyên rangefinder Ứng dụng Camera trên V40 ThinQ mang đến cho người dùng cảm nhận về một hệ thống máy ảnh rangefinder trong quá khứ. Trong khi xem cảnh trên màn hình, bạn có thể chọn một trong ba hình thu nhỏ xem trước để chuyển đổi giữa các máy ảnh. Về cơ bản, bạn có sự linh hoạt của ống kính hoán đổi cho nhau mà không cần phải thay đổi ống kính vật lý. Lợi ích của việc trang bị nhiều camera là bạn có thể chụp ảnh từ cả ba cùng một lúc bằng cách sử dụng tính năng được LG gọi là Triple Shot. Ba ống kính phía sau V40 ThinQ giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi qua lại. Tất nhiên, các ống kính là mỗi khẩu độ cố định, do đó chúng không thể thay đổi chiều sâu tập trung. Phần còn lại của phần mềm sẽ đảm nhận việc tính toán sử dụng ước lượng độ sâu từ nhiều máy ảnh để ước tính mức độ mờ thích hợp cho khẩu độ mô phỏng mong muốn. Điều này đã trở nên khá phổ biến trong điện thoại máy ảnh kép và Google thậm chí còn sử dụng một máy ảnh có điểm ảnh kép để thực hiện điều tương tự. Bằng cách thêm một camera góc rộng thứ ba, V40 ThinQ có khả năng thực hiện ước lượng độ sâu nổi trong toàn bộ trường nhìn của camera chính. Nhiều chế độ ảnh - chỉ là mánh lới quảng cáo hoặc không Có vẻ như mỗi máy ảnh điện thoại mới phải vượt qua những sản phẩm khác bằng cách thêm các thủ thuật chụp ảnh mới. Chắc chắn nó là quan trọng, nhưng đối với nhiều nhiếp ảnh gia, họ chỉ xem đó là mánh lới quảng cáo. Còn đối với người tiêu dùng cơ bản, V40 ThinQ áp dụng những tính năng mà họ ưa thích, gồm Cine Shot (một loại hình ảnh sống động), 3D Light Effect (giống như Portrait Lighting), Makeup Pro (làm đẹp), Custom Backdrop, My Avatar và AR Emoji. LG trang bị cho V40 ThinQ rất nhều tính năng chụp ảnh ấn tượng. Điểm nhấn thành phần AI Hầu hết các báo cáo về các chế độ máy ảnh của V40 ThinQ đều tập trung vào các thủ thuật tiêu chuẩn của chế độ Portrait Lighting, hình ảnh sống động và làm mờ nền. Giống như G7 ThinQ, V40 ThinQ cũng bao gồm chức năng AI Camera của LG, điều này sẽ tự động điều chỉnh thiết lập camera, hiện bao gồm tốc độ màn trập, và đề xuất các bộ lọc phù hợp dựa trên các đối tượng mà nó nhận ra trong cảnh. Nhưng có một máy ảnh góc rộng luôn bật mang đến cho V40 ThinQ một thủ thuật mới - đề xuất thành phần và khung. Trong khi những sản phẩm khác đã sử dụng AI để giúp đề xuất khung và thành phần thì tính năng này bị hạn chế nếu bạn bị kẹt ở một độ dài tiêu cự cụ thể. V40 ThinQ có thể nhìn vào cảnh lớn hơn được chụp bằng ống kính góc rộng của nó và sử dụng AI để đề xuất các tùy chọn về cách phân vùng các phần của nó bằng cách sử dụng ống kính tiêu chuẩn hoặc ống kính tele. 2 camera trước cho cả chụp selfie và nhóm Ảnh chụp selfie nhóm đang ngày càng trở nên phổ biến để ghi lại và chia sẻ sự kiện. Đối với các nhóm lớn hoặc đơn giản bạn xem vị trí trong nền là quan trọng, trường nhìn nhỏ của camera phía trước điển hình là rất hạn chế. Một chiếc gậy tự sướng có thể giúp bạn bằng cách cho phép đặt camera xa hơn so với nhóm, nhưng nó không phải là một giải pháp lý tưởng. Khả năng chụp ảnh selfie cũng năng động với chế độ chụp nhóm góc rộng. V40 ThinQ cung cấp camera phía trước thứ hai với trường xem 90 độ để đáp ứng tình huống này. Về cơ bản máy ảnh góc rộng mặt trước cho phép bạn thực hiện công việc tốt hơn để tạo khung ảnh selfie nhóm.

Tag: LG, LG V40, LG V40 ThinQ, V40 ThinQ, smartphone, dien thoai, dien thoai thong minh, danh gia, danh gia san pham, may anh, camera, cong nghe may anh, may anh AI,