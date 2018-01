Danh tính smartphone Nokia bị lộ sẽ ra mắt trong năm nay

(Dân Việt) Một tập tin APK cho ứng dụng camera mặc định của Nokia đã tiết lộ thông tin cho thấy Nokia 4 và Nokia 7 Plus sẽ là hai trong số những smartphone thương hiệu Nokia được ra mắt trong năm nay.

Điều này cho thấy, ít nhất sẽ có tổng cộng 6 thành viên Nokia mới được HMD giới thiệu trong năm 2018. Trước đó một số nguồn tin nói rằng HMD sẽ giới thiệu trong năm nay các thành viên Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018), Nokia 9 và Nokia 1, với Nokia 1 là chiếc điện thoại Android One (hay Go Edition) đầu tiên sử dụng thương hiệu Nokia.

Sẽ có tổng cộng 6 thành viên thương hiệu Nokia được ra mắt trong năm nay.

Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều thông số kỹ thuật dành cho Nokia 4 và Nokia 7 Plus bị rò rỉ nhưng theo đánh giá, có khả năng Nokia 7 Plus sẽ đi kèm màn hình 5,2 inch giống như Nokia 7. Tuy nhiên, Nokia 7 Plus có thể tích hợp chip Snapdragon 630 mạnh mẽ hơn so với bản gốc. Còn với Nokia 1, nó có thể đi kèm màn hình IPS LCD độ phân giải 1280 x 720 pixel, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng.

Trước đó vào ngày 17/1, mọi người có thể chứng kiến sự xuất hiện của loạt Nokia 6 (2018), Nokia 8 (2018) và Nokia 9. Trong đó, Nokia 9 đi kèm màn hình AMOLED 5,5 inch với viền mỏng cho tỷ lệ 18:9 và chip Snapdragon 835. Phía sau máy là camera kép với ống kính Carl Zeiss.

Nokia 1 sẽ là smartphone giá rẻ nhất trong gia đình smartphone của HMD.

Hình ảnh rò rỉ vỏ mặt sau cách đây hai tháng cho thấy Nokia 9 sẽ đi kèm camera kép và cảm biến vân tay. Máy vận hành trên nền tảng Android 8.0 Nougat khi phát hành và tích hợp cổng USB Type-C trên mức giá tương đương khoảng 903 USD.