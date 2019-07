6 tháng PVN nộp ngân sách hơn 53.000 tỷ đồng

(Dân Việt) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, PVN đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 53 nghìn tỷ đồng.

Ngày 17/7 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.Dự hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương.Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên (HĐTV), Ban Tổng giám đốc Tập đoàn cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, PVN tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đó là giá dầu thô phục hồi chậm và vẫn giữ ở mức thấp; nhiều dự án đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, trong khi việc thu xếp vốn gặp nhiều khó khăn; các dự án chưa hiệu quả cần thời gian và nguồn lực mới có thể xử lý dứt điểm…

Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ, HĐTV và lãnh đạo Tập đoàn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác, sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các Bộ, ngành và cấp uỷ cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Theo PVN, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; sản xuất điện 6 tháng đạt 11,52 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh (vượt 2,2%) so với kế hoạch 6 tháng; sản xuất đạm 6 tháng đạt 705,8 nghìn tấn, vượt 71 nghìn tấn (vượt 11,2%) so với kế hoạch 6 tháng; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48 nghìn tấn (vượt 0,9%) so với kế hoạch 6 tháng.

Với việc hoàn thành vượt mức cơ bản các chỉ tiêu sản xuất, Tập đoàn cũng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính với tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch 6 tháng, bằng 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61,0% kế hoạch năm.

Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong các dịp nghỉ lễ, Tết được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2019 nhưng theo PVN, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang phải đối diện với một loạt khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch năm 2019. Đó là các mỏ dầu chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy giảm tự nhiên; hệ thống văn bản pháp lý về đầu tư và cơ chế tài chính cho doanh nghiệp trong lĩnh vực E&P chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của lĩnh vực; giá dầu diễn biến khó lường...

Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị phân tích những khó khăn, vướng mắc đã, đang phải đối diện, từ đó đưa ra các giải pháp tự thân và đề xuất kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương để hướng tới mục tiêu hoàn thành, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.

Ghi nhận ý kiến của các đơn vị thành viên, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nghiên cứu để sớm đưa ra các dự báo trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới và trong nước có nhiều diễn biến bất lợi; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án quản trị rủi ro, xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà PVN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao và đề ra.

Toàn cảnh hội Nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐTV PVN nhấn mạnh, chính sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là bề dày truyền thống, với bản lĩnh của Người lính cụ Hồ đã được tôi rèn qua nhiều lớp thế hệ người lao động dầu khí, với vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, đã giúp PVN đứng vững trước khó khăn, thử thách để có những đóng góp quan trọng cho đất nước.

Trong những tháng cuối năm 2019, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh yêu cầu lãnh đạo cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị thành viên tập trung triển khai quyết liệt các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, đặc biệt là phải tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nhất là công tác tư tưởng đối với người lao động, đề cao trách nhiệm nêu gương để chuẩn bị tốt nhất cho công tác đại hội cấp uỷ các cấp và thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu cần đánh giá lại những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã phải đối diện trong 6 tháng đầu năm có đúng với dự báo hay không. Đặc biệt là phải xây dựng và sớm hoàn thiện mô hình quản trị, thực hiện phân cấp quản lý để đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, tiến tới xây dựng mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế. Ưu tiên hoàn thiện quy chế, quy trình để tháo gỡ khó khăn cho chính Tập đoàn và các đơn vị thành viên.