Bình Điền lần thứ 6 đồng hành cùng “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

(Dân Việt) Chương trình tuyên dương Nông dân Việt Nam xuất sắc được tổ chức lần đầu tiên năm 2013, sau đó được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10). Năm 2018 là lần thứ 6, tổng cộng chương trình đã vinh danh gần 400 nông dân xuất sắc trong cả nước.

Chương trình do TW Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo TW, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương phối hợp chỉ đạo; Báo Nông thôn ngày nay và Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Có ý nghĩa ngày càng lớn

Gặp gỡ Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nói: “Lịch sử đã khẳng định nông dân là người đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước và sự ổn định xã hội mỗi lúc tình hình cách mạng gặp khó khăn, sóng gió. Đất nước ta là đất nước nông nghiệp, đi lên cũng từ nông nghiệp, nên nông nghiệp luôn là mặt trận cực kỳ quan trọng. 30 năm đổi mới, nông nghiệp nước nhà có sự phát triển rất tốt, rất nhanh.

Cũng đồng đất ấy mà từ chỗ 2 triệu người dân phải chết đói năm bốn lăm do thực dân, phong kiến; trước đổi mới dân ta làm không đủ ăn, phải đi vay, đi nhập cả lương thực dùng cho chăn nuôi; đến chỗ 92 triệu dân có đủ ăn, ăn no, ăn ngon, còn xuất khẩu mỗi năm 7- 8 triệu tấn gạo; rồi trái cây, tôm cá bán khắp 5 châu, vào được cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật. Đời sống của bà con nông dân ở vùng cao, vùng sâu cũng khá hơn rất nhiều. Đó là đóng góp rất to lớn của ngành nông nghiệp, của nông dân cả nước, trong đó có các bác, các anh chị đang ngồi đây. Tôi rất ủng hộ chương trình vinh danh nông dân hằng năm của các đồng chí”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói: “Rất ấn tượng với trên 3,5 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hằng năm đảm bảo hơn 3,5 triệu việc làm thường xuyên và hơn 7 triệu việc làm theo mùa vụ, giúp khoảng 300.000 hộ nông dân thoát nghèo. Chúng ta trân trọng những tấm gương nông dân sáng tạo, say mê nghiên cứu, cải tiến, sáng chế, có nhiều công trình khoa học, công nghệ thiết thực, hiệu quả để áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động. Tuyên dương Nông dân Việt Nam xuất sắc hằng năm là đáp ứng đúng yêu cầu khơi dậy động lực sáng tạo to lớn trong toàn thể giai cấp nông dân”.

Nông dân được tuyên dương hằng năm đều là những nông dân năng động, sáng tạo, có ý chí vượt khó, làm giàu và sống có nghĩa tình với cộng đồng. Sản phẩm của họ đều là những thế mạnh của nông nghiệp các vùng, miền, địa phương; hầu hết nằm trong nhóm sản phẩm chiến lược hướng đến xuất khẩu. Họ còn là lực lượng đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển nông nghiệp bền vững, như các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 26/K10, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị TW5/K12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình THNDVN 2018 khẳng định: “Tuyên dương Nông dân Việt Nam xuất sắc tiếp tục là một trong số ít những chương trình truyền thông có ý nghĩa ngày càng lớn trong việc động viên, cổ vũ, tuyên dương nông dân điển hình xuất sắc, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nó cũng khẳng định vai trò của Hội NDVN đối với hội viên, nông dân cả nước trên đường hội nhập”.

Bình Điền tiếp tục đồng hành

Ông Lê Quốc Phong, nguyên TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, cho biết: “Xuất phát từ suy nghĩ hằng ngày ta nghe, ta đọc đâu đó thấy biểu dương nhiều gương nông dân sản xuất giỏi, nhưng tập hợp họ lại để vinh danh cấp nhà nước, vừa ghi nhận đóng góp của họ, vừa kích thích, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ra cộng đồng, thì ta chưa làm. Ý tưởng này cũng trùng với ý tưởng mà Ban Biên tập báo Nông thôn Ngày nay ấp ủ trước đó. Vì vậy tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, tháng 7 năm 2013, tôi đã bàn với ông Lưu Quang Định – Tổng Biên tập Báo NTNN và thống nhất đề xuất bình chọn, vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc hằng năm, Cty Phân bón Bình Điền nhận trách nhiệm đồng hành cùng chương trình”.

Ý tưởng đó của ông Phong được chấp thuận và lễ vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc lần thứ nhất, năm 2013 đã được tổ chức thành công. Từ đó, đến năm 2018 này là lần tuyên dương thứ 6, việc bình chọn, tổ chức chương trình ngày càng chặt chẽ, chuyên nghiệp. Mỗi tỉnh thành, mỗi năm có một điển hình xuất sắc được vinh danh. Nông dân xuất sắc được đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất - kinh doanh nông nghiệp hiện đại trong và ngoài nước; tham gia diễn đàn nông dân quốc gia về “Nông nghiệp thời đaị 4.0”, “Khơi nguồn nông sản Việt”…Chương trình còn tổ chức cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam” thu hút đông đảo giới báo chí chuyên và không chuyên trong cả nước.

“Cty Phân bón Bình Điền tồn tại và phát triển được là nhờ bà con nông dân, cho nên làm được gì giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; giúp nền nông nghiệp nước nhà phát triển bền vững thì Bình Điền dốc hết tâm sức hoàn thành. Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong rất nhiều các hoạt động, các chương trình mà Bình Điền hướng đến để tri ân bà con nông dân. Bình Điền sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình”, ông Ngô Văn Đông, TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, nói.