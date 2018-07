Bộ Y tế kiểm tra việc triển khai kiểm soát thuốc kê đơn tại Đà Nẵng

(Dân Việt) Ngày 18.7, tại Đà Nẵng, Đoàn làm việc của Bộ Y tế do TS. Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng về việc kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 -2020

Ngoài ra, đoàn công tác cũng kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nhóm công tác dược phẩm ASEAN thuộc Uỷ ban tư vấn ASEAN về tiêu chuẩn và chất lượng (ACCSQ - PPWG) lần thứ 25 (diễn ra từ 6-10.8 tại Đà Nẵng).

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh T.N

Thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07/9/2017 về việc Phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020, thành phố Đà Nẵng là 1 trong 4 địa phương trong cả nước triển khai thí điểm Đề án (cùng với Nam Định, Vĩnh Phúc, Cần Thơ). Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Diên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đã báo cáo về tiến độ triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 -2020. Cụ thể đã triển khai công tác tập huấn phổ biến Luật Dược số 105/QH13, Thông tư số 52/2017/TT-BYT cho hơn 500 cán bộ y tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán lẻ thuốc, đặc biệt công tác hậu kiểm 41 cơ sở bán lẻ đã được cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) vào quý II/2018; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin với thế mạnh 66% cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn có máy tính, kết nối internet và sử dụng phần mềm quản lý, tuyên truyền cho cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, kháng kháng sinh...

Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nhóm công tác dược phẩm ASEAN sắp tới, Sở Y tế sẽ tham mưu cho HĐND, UBND thành phố ban hành các văn bản phân công các Sở, ban, ngành, đơn vị đảm bảo công tác y tế, an ninh, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phối hợp thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh cho đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường đánh giá cao sự quan tâm và cảm ơn lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng đã có sự quan tâm chỉ đạo triển khai Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Hội nghị Nhóm công tác dược phẩm ASEAN sắp tới.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng cần tham mưu, báo cáo HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung hoạt động và giải pháp về tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn trên địa bàn thành phố nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho sức khoẻ người dân thông qua xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Đề án với 6 nội dung hoạt động của Đề án, lồng ghép, phối hợp các hoạt động với các Sở, ban, ngành địa phương để thực hiện.

Đặc biệt, cần tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin việc kê đơn và bán thuốc kê đơn để không còn tình trạng lạm dụng kháng sinh, bán thuốc không có kê đơn, bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc,... ; Tăng cường công tác truyền thông đối với cơ sở khám chữa bệnh, các nhà thuốc, người dân...